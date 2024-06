Annunciati i giochi essenziali per PS Plus di luglio 2024

Come aggiunta principale di questo mese, Borderlands 3 porta un sacco di bottino e di sparatorie su PS Plus Essential. È stato rilasciato prima su PS4 e poi aggiornato su PS5, e abbiamo ricevuto una valutazione di 8/10 sul nostro sito web. Recensione di Borderlands 3 su PS4 Ha concluso: “Il suo mix di saccheggi, sparatorie e commedia crea diverse sequenze di gioco, progressioni profonde e significative per i giocatori e alcune risate lungo il percorso. Non piacerà a nessuno che non fosse un fan delle iterazioni precedenti, ma così facendo, Borderlands 3 si attiene a ciò che sa fare meglio.”

Among Us è un fenomeno multiplayer da anni, quindi la maggior parte dei membri di PS Plus Essential dovrebbe già avere familiarità con il suo concetto. Il gioco è disponibile su PS5 e PS4, con supporto completo al cross-play. La versione PS5 funziona a 60 fps con risoluzione 4K.

“A completare la formazione di luglio 2024 c’è il simulatore di hockey su ghiaccio NHL 24, che abbiamo trovato essere un passo avanti e un passo indietro in varie aree rispetto agli anni precedenti.” vedi uno o due cambiamenti radicali e poi una serie di modifiche più piccole, ma poi stai praticamente giocando allo stesso gioco”, abbiamo concluso. “Secondo questa logica, è davvero piuttosto impressionante quanto EA Vancouver sia riuscita a cambiare quest’anno data la velocità con cui passa da un gioco all’altro Implementare le modifiche menzionate è scegliere i propri obiettivi di passaggio è un’inclusione completamente gradita e un enorme successo la maggior parte delle altre modifiche, in particolare il nuovo sistema di screening, lasciano molto a desiderare .”

[source blog.playstation.com]