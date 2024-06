Emma Hayes nomina la squadra di calcio femminile olimpica degli Stati Uniti del 2024

Chicago (26 giugno 2024) – L’allenatore della nazionale femminile statunitense Emma Hayes ha annunciato un roster di 18 giocatrici più quattro sostituti per le Olimpiadi di Parigi del 2024. Solo otto giocatori del roster statunitense per le Olimpiadi del 2020 (che si sono svolte nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19) torneranno. quest’estate, mentre 10 giocatrici che facevano parte della squadra della Coppa del Mondo femminile 2023 negli Stati Uniti d’America sono state inserite nella lista finale di Parigi.

Elenco della squadra di calcio femminile olimpica degli Stati Uniti del 2024 per posizione (presenze/goal):

Portieri (2): Casey Murphy (Carolina del Nord Courage; 19), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars; 104)

Difensori (6): Tierna Davidson (New Jersey/New York Gotham; 58/3), Emily Fox (Arsenal, Inghilterra; 49/1), Naomi Girma (San Diego Wave FC; 32/0), Casey Krueger (Washington Spirit; 49/0) , Jenna Negsonger (New Jersey/New York Gotham FC; 9/2), Emily Sonnett (New Jersey/New York Gotham FC; 91/2)

Centrocampisti (5): Corbin Albert (Paris Saint-Germain, Francia; 11/0), Sam Coffey (Portland Thorns; 17/1), Lindsay Horan (Olympique Lyonnais, Francia; 148/35), Rose Lavelle (New Jersey/New York Gotham; 100 /24), Katarina Macario (Chelsea, Inghilterra, 19/8)

Attaccanti (5):Crystal Dunn (New Jersey/New York Gotham FC; 147/25), Trinity Rodman (Washington Spirit; 38/7), Jaden Shaw (San Diego Wave FC; 14/7), Sophia Smith (Portland Thorns; 48/19) Mallory Swanson (Chicago Stelle Rosse, 92/34)

Alternative: Il portiere Gene Campbell, il centrocampista Hal Hirschfeldt, il centrocampista Croix Bethune e l’attaccante Len Williams.

“Essere nominato nel roster olimpico è un enorme privilegio e onore, e non si può negare che è stato un processo molto competitivo tra i giocatori e che ci sono state scelte difficili, soprattutto considerando quanto duramente tutti hanno lavorato negli ultimi 10 mesi. “, ha detto Hayes. . “Scegliere una rosa di 18 giocatori più sostituti comporta molte considerazioni, ma sono entusiasta del gruppo che abbiamo selezionato e non vedo l’ora di sviluppare il lavoro svolto nell’ultimo ritiro mentre ci dirigiamo verso le partite di servizio e verso la Francia. “Queste sono grandi opportunità per noi per continuare a mostrare i progressi che stiamo facendo”.

La squadra di calcio femminile olimpica degli Stati Uniti del 2024 si incontrerà per la prima volta l’8 luglio nel New Jersey in preparazione alla sfida contro il Messico il 13 luglio (15:30 EST su TNT, truTV, Telemundo, Universo, Max e Peacock) al Red Bull Arena di Harrison, New Jersey in una partita Impact 99 Legacy Match presentata da New York Life. Il Team USA si dirige quindi nella capitale della nazione per la partita di addio del 2024 presentata dalla Coca-Cola il 16 luglio contro la Costa Rica all’Audi Field di Washington, DC (19:30 EST su TNT, truTV, Universo, Max e Peacock).

Alle Olimpiadi di Parigi del 2024, gli ottavi Giochi Olimpici a ospitare il calcio femminile, gli Stati Uniti apriranno le partite del Gruppo B il 25 luglio – un giorno prima della cerimonia di apertura – contro lo Zambia (21:00 ora locale/15:00 ET) allo Stadio di Nizza a Carino . . Gli americani affronteranno la Germania il 28 luglio (21:00 ora locale / 15:00 ET) nella loro seconda partita a Marsiglia, poi concluderanno la resa dei conti contro l’Australia il 31 luglio (19:00 ora locale / 13:00 ET), sempre a Marsiglia. Nizza si trova nel sud della Francia, a circa 600 miglia da Parigi, vicino ai confini della Francia con Monaco e l’Italia. Marsiglia si trova a 200 chilometri a ovest di Nizza, la seconda città più grande della Francia.

Prima che questo elenco fosse nominato, 19 giocatori dell’USWNT avevano precedentemente fatto parte di tre o più squadre olimpiche. Aggiungete a questa lista le tre volte olimpioniche Alyssa Naeher, Crystal Dunn e Lindsay Horan.

I difensori Tierna Davidson, Emily Sonnett e Casey Krueger, i centrocampisti Rose Lavelle e Katarina Macario e l’attaccante Mallory Swanson stanno formando la loro seconda squadra olimpica. Krueger e Macario sono stati inizialmente nominati come sostituti per le Olimpiadi del 2020, ma quando i roster sono stati ampliati da 18 a 22 a causa della pandemia, sono stati ufficialmente aggiunti alla squadra. Ognuno di loro ha giocato alcuni minuti in una partita. Swanson non è stato incluso nel roster olimpico del 2021, ma ha gareggiato alle Olimpiadi del 2016 in Brasile quando aveva 18 anni.

Gli olimpionici per la prima volta sono il portiere Casey Murphy, i difensori Emily Fox, Naomi Girma e Jenna Niggsunger, i centrocampisti Corbin Albert e Sam Coffey e gli attaccanti Trinity Rodman, Sophia Smith e Jayden Shaw. Per Niggsunger, Albert, Coffey e Shaw, le Olimpiadi di Parigi del 2024 saranno i primi campionati del mondo a livello senior.

Hayes ha anche nominato quattro giocatori sostitutivi che si recheranno in Francia e si alleneranno con la squadra per tutta la durata delle Olimpiadi: il portiere Gene Campbell, i centrocampisti non selezionati Hal Hirschfeldt e Croix Bethune e l’attaccante Len Williams. Campbell è stato anche il portiere alternativo per i Giochi Olimpici del 2020 in Giappone prima di essere spostato nel roster attivo a causa dell’espansione del roster Covid-19. Sia Hirschfeldt che Bethune hanno partecipato al primo campo USWNT a giugno – che è stato anche il primo campo di Hayes – Bethune come allenatrice e Hirschfeldt come membro dell’intero roster, anche se non ha visto l’azione in nessuna delle partite contro la Corea del Sud. Williams è stata membro della squadra olimpica degli Stati Uniti del 2020 e della squadra della Coppa del mondo femminile FIFA 2023. È di gran lunga la panchina con più esperienza con 63 presenze e 18 gol in carriera. La Williams, capocannoniere di tutti i tempi della National Women’s Soccer League, ha segnato un gol nei quarti di finale delle Olimpiadi del 2020 contro l’Olanda.

Gli Stati Uniti hanno vinto la loro prima medaglia d’oro olimpica per il calcio femminile nel 1996 ad Atlanta, hanno vinto l’argento nel 2000 a Sydney e poi hanno vinto tre ori consecutivi, salendo sul podio ad Atene, in Grecia, nel 2004, a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012. nei quarti di finale ai rigori nel 2016 e prende il bronzo nel 2021. L’USWNT è 24V-4S-7D di tutti i tempi nelle competizioni olimpiche.

Note sulla rosa della squadra di calcio femminile olimpica degli Stati Uniti del 2024: