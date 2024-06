Travis Kelce paragona giocare una partita della NFL a Wembley al guardare Taylor Swift esibirsi lì

Travis Kelce sa cosa vuol dire esibirsi davanti a un pubblico pieno allo stadio di Wembley, ma non aveva mai sperimentato il tipo di pubblico davanti al quale la sua ragazza Taylor Swift ha cantato, fino a domenica scorsa.

All’ultimo episodio per lui nuovi orizzonti Il podcast è stato pubblicato mercoledì 26 giugno e Travis, 34 anni, e suo fratello, Jason Kelce, si stavano ancora divertendo a guardare Swift, 34 anni, “strapparlo” allo stadio di Wembley durante la sua sosta a Londra durante il suo tour Eras.

I fratelli della NFL si sono recati in Inghilterra con amici e familiari per vedere gli spettacoli di Swift, che si sono svolti per tre sere dal 21 al 23 giugno.

“È stato davvero sorprendente”, ha detto Travis, dicendo che i fan allo stadio di Wembley erano più entusiasti della prestazione di Swift rispetto a quando lui e i Kansas City Chiefs giocarono lì nel 2015 contro i Detroit Lions.

Ha continuato: “Giocare davanti a 90.000 persone allo stadio di Wembley? Ricordo il 2015 quando stavo giocando davanti a 80.000 persone allo stadio di Wembley e poi ho visto Ty lì e stava impazzendo. Sono diventati molto più rumorosi per Taylor. “

Taylor Swift è affiancato sul palco da Travis Kelce (a destra), durante il “Taylor Swift | The Eras Tour” allo stadio di Wembley.

Jason, 36 anni, ha notato che i fan delle partite della NFL “tifano anche per tutti i giocatori in campo” e “non è solo una persona sul palco”.

“È stato incredibilmente impressionante”, ha aggiunto Jason. “C’è qualcosa, ovviamente, nel fatto che Taylor è una cantautrice straordinaria, ma poi nel poter andare là fuori ed essere un’artista a quel livello per tutto il tempo in cui è stata lì, tipo tre ore e mezza o quattro ore?”

“Sì, 45 canzoni, Bob”, ha risposto Travis, dando a Swift i suoi oggetti di scena.

“Oh mio Dio. “Sì, amico, se facessi quello che hai fatto tu in una canzone, dovrei cambiarmi i vestiti”, rise Jason.

“Pazzesco,” concordò Travis.

Taylor Swift.

È stato un altro fine settimana indimenticabile per la coppia di star. Nello show di domenica, Travis ha fatto il suo debutto nell’Eras ​​Tour, unendosi a Swift sul palco come ballerino di riserva durante il cambio di costume di “I Can Do It with a Broken Heart”.

Durante il cambio, Kelsey ha portato Swift sul divano e un’altra ballerina l’ha aiutata a rinfrescarsi prima di eseguire la sua canzone finale. Sezione dei poeti torturati Sezione della presentazione.

“Sto ancora svenendo/svenendo per il debutto dell’Eras ​​Tour di @killatrav 🥰 Non dimenticherò mai questi spettacoli”, ha scritto Swift su Instagram in seguito.

“Amavano stare sul palco insieme”, ha detto una fonte a PEOPLE questa settimana. “È sicuro di sé e divertente, e questo è stato uno dei momenti salienti del suo tour.”

