Annuncio ufficiale del nuovo gioco Dying Light alla Gamescom 2024

Dopo un teaser dal vivo di Jeff Quigley, Techland ha rivelato ufficialmente un nuovo gioco della serie Dying Light all’evento Gamescom Opening Night Live, intitolato Dying Light: The Beast.

Screenshot di Dying Light: La Bestia – gamescom ONL 2024

Come visto nel trailer, The Beast prevede il ritorno del protagonista Kyle Crane, una nuova area open world e 20 ore di gioco.

Secondo un comunicato stampa, The Beast è un gioco completamente indie ambientato nelle foreste post-apocalittiche di Castor. Il giocatore, nei panni di Kyle Crane (doppiato ancora una volta da Roger Craig Smith), fugge dopo essere stato tenuto prigioniero e sperimentato per 13 anni dopo la sua precedente apparizione nella serie. Ora che è libero, cerca vendetta su coloro che lo hanno aiutato durante la prigionia. Il “mostro” del titolo del gioco è un enorme mostro che vaga per le foreste… ma Crane, dopo gli esperimenti su di lui, ora ha il DNA di zombie intrecciato con il suo, dandogli un “potere mostruoso” che può usare per catturarlo. giù. Quindi chi può dire chi è veramente il mostro del titolo del gioco?

The Beast includerà una modalità cooperativa per quattro giocatori con progressione condivisa, ma consentirà anche ai giocatori solisti. Inoltre, i possessori di Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition riceveranno The Beast gratuitamente ($ 39,99 per tutti). Sebbene il gioco originariamente fosse iniziato come contenuto scaricabile per la storia di Dying Light 2, dopo due anni “si è evoluto in un’esperienza autonoma e autonoma”.

Dying Light: The Beast sarà lanciato su PC tramite Steam, Epic Games Store, Xbox e PlayStation in una data non rivelata. La data di uscita dovrebbe essere annunciata entro la fine dell’anno.

Rebecca Valentine è una reporter senior di IGN. Hai un suggerimento per la storia? Invialo a rvalentine@ign.com.