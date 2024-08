Broberg e Holloway si uniscono ai Blues dopo che gli Oilers non sono riusciti a fare un’offerta simile

Philip Broberg e Dylan Holloway hanno firmato con i St. Louis Blues dopo che l’offerta degli Edmonton Oilers non corrispondeva ai fogli di offerta presentati dai Blues il 13 agosto.

Edmonton aveva tempo fino a martedì per abbinare le offerte e mantenere gli agenti liberi limitati, o ricevere un compenso per il draft NHL da St. Louis.

“Stavamo valutando la situazione in cui ci trovavamo quando abbiamo ricevuto le offerte dei giocatori e, considerato questo, oltre agli altri vincoli che dobbiamo affrontare, non avevamo voglia di limitare le nostre opzioni per il futuro, non solo quest’anno ma anche il futuro. mossa giusta”, ha detto il direttore generale degli Oilers Stan Bowman. “Non si tratta dei giocatori e delle loro capacità e talento, si tratta davvero di cercare di metterci nella migliore posizione in cui possiamo trovarci, quindi abbiamo alcune opzioni”.

Il contratto di Broberg (due anni, 9,16 milioni di dollari; valore medio annuo 4,58 milioni di dollari) ha portato a una scelta al secondo turno nel draft NHL 2025 come risarcimento. Il contratto di Holloway (due anni, 4,58 milioni di dollari; valore medio annuo 2,29 milioni di dollari) richiede una scelta al terzo round.

“Alla fine, è una questione di affari”, ha detto Broberg. “Sono molto entusiasta dell’opportunità qui a St. Louis. Sono estremamente grato per gli anni che ho trascorso a Edmonton e per i compagni di squadra e gli allenatori con cui ho lavorato lì. Ora non vedo l’ora che arrivi un nuovo capitolo a St. Louis”.

Broberg ha registrato due assist in 12 partite della stagione regolare con gli Oilers la scorsa stagione e tre punti (due gol, un assist) in 10 partite dei playoff della Stanley Cup. Il 23enne difensore, selezionato al primo turno (n. 8) nel Draft NHL 2019, ha totalizzato 13 punti (due gol, 11 assist) in 81 partite di stagione regolare e tre punti (due gol, uno). assist) nella 20. partita di playoff.

Broberg ha detto di aver ricevuto offerte da altre due squadre ma lui e il suo agente hanno scelto il St. Louis.

“È stato pazzesco”, ha detto Broberg. “Sono molto entusiasta di far parte della squadra e non vedo l’ora di incontrare tutti e conoscere lo staff, tutti e i miei compagni di squadra. Sono molto emozionato. … Penso che questa squadra abbia dei giovani molto bravi ragazzi e io vorremmo aiutare la squadra in ogni modo possibile, non vedo l’ora di vedere cosa possiamo fare.” “L’anno prossimo.”

Holloway, un attaccante di 22 anni, ha segnato nove punti (sei gol, tre assist) in 38 partite di stagione regolare con gli Oilers la scorsa stagione e sette punti (cinque gol, due assist) in 25 partite di playoff. La scelta numero 14 nel Draft NHL 2020 ha registrato 18 punti (nove gol, nove assist) in 89 partite di stagione regolare e sette punti (cinque gol, due assist) in 26 partite di playoff.

“È un’opportunità pazzesca, non capita molto spesso, ma era un’opportunità che non potevo davvero lasciarmi sfuggire”, ha detto Holloway. “Per quanto mi riguarda, stavamo cercando di ottenere un numero con Edmonton ed eravamo piuttosto avanti nelle trattative, direi. Anche con St. Louis, ho potuto parlare con (direttore generale) Doug Armstrong prima che il contratto fosse ha firmato e mi ha dato una visione di dove sta andando il St. Louis come squadra. ” “Come hanno un nucleo così giovane e i loro obiettivi per i prossimi due anni non ero sicuro di cosa sarebbe successo con il foglio delle offerte. .. ma ho pensato che sarebbe stata comunque una buona opzione per me.”

Gli Oilers hanno raggiunto la finale della Stanley Cup la scorsa stagione prima di perdere contro i Florida Panthers in sette partite. I Blues non si sono qualificati per la finale in ciascuna delle ultime due stagioni.

Martedì, in un accordo separato, i Blues hanno scambiato il promettente difensore non firmato Paul Fischer, una scelta del quinto round (n. 138) nel Draft NHL 2023, nonché una scelta del terzo round del Draft NHL 2028, con gli Oilers in scambio per considerazioni future.

L’ultima offerta che ha portato un giocatore a cambiare squadra è stata fatta prima di martedì all’attaccante dei Montreal Canadiens Jesperi Kotkaniemi, che ha firmato un contratto di un anno da 6,1 milioni di dollari con i Carolina Hurricanes il 28 agosto 2021. Montreal ha ricevuto una scelta nel primo e terzo round del Draft NHL 2022 come compenso.

Il risarcimento per una squadra che perde un giocatore per una lista di offerte aumenta da nessun compenso per un contratto del valore di 1,51 milioni di dollari o meno a stagione, a quattro scelte al primo turno per un contratto del valore di più di 11,45 milioni di dollari a stagione.

Domenica, gli Oilers hanno acquisito il difensore Ty Emberson dai San Jose Sharks e l’attaccante Vasiliy Podkolzin dai Vancouver Canucks. Edmonton ha anche scambiato il difensore Cody Ceci con una scelta al terzo giro nel draft 2025 in cambio di Emberson, e una scelta al quarto giro nel 2025 in cambio di Podkolzin.

“Non ci stavamo impostando su un solo percorso per questa stagione”, ha detto Bowman. “Quindi, abbiamo fatto quelle mosse successive in modo da poter inserire due giovani giocatori e un’ulteriore scelta al draft, un ulteriore giocatore promettente. Penso che quando guardi la cosa nel suo insieme, ti rendi conto che “Abbiamo affrontato una situazione difficile, ma ho pensato che abbiamo fatto la migliore serie di transazioni per metterci in una buona posizione in vista del ritiro”.

Emberson ha segnato 10 punti (un gol, nove assist) in 30 partite da rookie la scorsa stagione con gli Sharks, che hanno firmato per il 24enne un contratto di un anno da 950.000 dollari l’11 luglio.

Podkolzin, 23 anni, ha realizzato due assist in 19 partite di NHL la scorsa stagione e 28 punti (15 gol, 13 assist) in 44 partite con l’Abbotsford nell’American Hockey League. Podkolzin, che è stato selezionato n. 10 da Vancouver nel Draft NHL 2019, ha 35 punti (18 gol, 17 assist) in 137 partite. Sta entrando nella prima stagione di un contratto biennale che ha firmato con i Canucks il 18 aprile.

Cisse ha segnato 25 punti (cinque gol, 20 assist) in 79 partite la scorsa stagione. Il 30enne ha anche segnato cinque punti (due gol, tre assist) in 24 partite di playoff.

Ha una stagione rimanente nel contratto quadriennale da 13 milioni di dollari (valore medio annuo di 3,25 milioni di dollari) che ha firmato con Edmonton il 28 luglio 2021.