Quale sarebbe l’effetto di un downgrade se i Red Sox scambiassero Xander Bogaerts internamente?

I Red Sox hanno un vuoto fondamentale da colmare con il piccolo Xander Bogaerts che lascia Boston e si dirige ai San Diego Padres con un accordo di 11 anni.

Bogaerts, che ha doppiato il capo del baseball dei Red Sox Chaim Bloom come la priorità numero uno dell’organizzazione in questa stagione, secondo quanto riferito guadagnerà $ 280 milioni in quelle 11 stagioni. È esattamente l’impegno finanziario del 30enne. Quindi, con il piano A di Boston diretto alla National League West, i Red Sox devono esaminare i piani B, C e D. Stanno cercando di competere Nell’incredibilmente profondo American League East.

stai lì opzioni nel mercato aperto per i Red Sox. Carlos Correa e Dansby Swanson, due dei quattro migliori interbase entrati in free agency, sono ancora disponibili. Ci sono anche altri guerrieri meno conosciuti in questa posizione. Ma se i Red Sox scelgono di stare alla larga dalle aggiunte in campo esterno, lo sono Hai opzioni interne per ricoprire il ruolo di Bogarts.

Entrambi l’interbase Trevor è un All-Star della Major League Baseball e il versatile Kiki Hernandez, hanno detto i Red Sox Può posizione di gioco. Per quanto riguarda la storia, la prospettiva che passasse dalla seconda base all’interbase era un risultato probabile una volta che i Red Sox gli avevano firmato un contratto di sei anni da 140 milioni di dollari nella loro ultima bassa stagione. 979 percentuale di fielding, sebbene la forza del suo braccio forato fosse una delle ragioni per cui il passaggio alla seconda base aveva senso. D’altra parte, Hernandez ha 64 inizi di carriera all’interbase con una percentuale di schieramento in carriera di 0,978.

Ovviamente, spostare Story o Hernández riempirebbe un buco e ne creerebbe un altro. Se questo dimostra di essere ciò che stanno facendo i Red Sox, Boston dovrà quindi trovare un nuovo baseman o un nuovo difensore centrale su base giornaliera, a seconda di ciò che è stato spostato. Queste posizioni non presentano molta profondità nel mercato aperto con la base di casa Brandon Nemo e Kevin Kiermayer e la seconda base evidenziata da Jean Segura e Adam Frazier. scambio di giocatori difensiviForse Brian Reynolds?) non è neanche fuori discussione.

Se Story è la persona da trasferire all’interbase, che sembra lo scenario interno più probabile, Christian Arroyo è una scelta plausibile per afferrare il sacco in seconda base. La 27enne Arroyo, che si è ammaccata quando era in formazione, non si è dimostrata eccessivamente affidabile a causa degli infortuni. Il collega Jeter Downs, che ha fatto il suo debutto in MLB con i Red Sox la scorsa stagione e ha giocato 14 partite, ha trascorso anche 56 inning (otto partite) in seconda base. C’è una possibilità che Downs possa completare Arroyo in quella posizione, anche se sarebbe difficile per entrambi portare lo stesso pop alla formazione. Questa produzione offensiva può esistere solo esternamente.