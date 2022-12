Blue Protocol aggiunge le versioni PS5 e Xbox Series, lanciate nella seconda metà del 2023 in tutto il mondo

Editori Giochi Amazon E il Bandai Namco in linea Rilascerai Libero di giocare multiplayer in linea Gioco di ruolo d’azione protocollo blu per PlayStation 5E il Serie XboxE il computer In tutto il mondo nella seconda metà del 2023, le aziende annunciare. Un beta test chiuso per PC avrà luogo nella prima metà del 2023.

Ecco una panoramica del gioco, via Sito ufficiale:

Sviluppato da Bandai Namco Online e Bandai Namco Studios È pubblicato da Amazon Games. protocollo blu È un’azione multiplayer online gratuita gioco di ruolo Dove diventi l’eroe della tua fantasia fantascientifica avventurarsi. Esplora il meraviglioso e pericoloso mondo di Regnas in un’esperienza multiplayer coinvolgente con una profonda personalizzazione del personaggio e un lavoroRicco di azione.

Un vasto mondo e un’avventura coinvolgente

Sei in missione per scoprire la verità sulle tue origini. Durante i tuoi viaggi, incontri persone provenienti da molti mondi e fai nuove amicizie con cui condividi le tue avventure. Alla fine, ti ritrovi di fronte a un destino inevitabile che determinerà il destino del pianeta Regnas. L’uso eccessivo della tecnologia ha creato una distorsione dello spazio-tempo, che alla fine inghiottirà il pianeta di Regnas e ne causerà la distruzione. Per cambiare questo destino, tu e i tuoi amici dovete viaggiare in un mondo sconosciuto alla ricerca della verità e della soluzione.

Scopri di più sul vasto mondo di Regnas nella pagina Mondo e dai un’occhiata all’esperienza di avventura immersiva nella pagina Storia.

Combattimento ricco di azione

Non importa se sei un principiante o un giocatore avanzato, il sistema di combattimento basato sull’azione presenta controlli personalizzabili ed è in grado di adattarsi a qualsiasi stile di gioco. La tua classe dipende dalle armi che scegli, permettendoti di adattarti alle sfide senza cambiare il tuo personaggio. converte Tra cinque diverse classi, ognuna con abilità uniche che aggiungono moltiplicatori di danno, cure ed effetti elementali che possono essere modificati e livellati. Equipaggia combinazioni di abilità, modificatori ed evoca Echi – creature mistiche tratte dal potere del pianeta che migliorano le tue abilità o ti aiutano in battaglia – per creare un eroe personalizzato che si adatti al tuo stile di gioco.

Impara al riguardo protocollo bluLe sue classi, come il Twin Striker armato di doppia ascia e il Tessitore di incantesimi che manipola gli elementi, si trovano nella sezione “Classi” di pagina di gioco.

Personalizzazione profonda

La tua personalità ne è parte integrante protocollo blu. migliorare La tua avventura godendo della completa personalizzazione del personaggio e del combattimento. Controlla l’aspetto del tuo personaggio con caratteristiche facciali, acconciature, abiti e accessori personalizzati ed esprimi la sua personalità con gesti e balli per creare un vero personaggio per te nel gioco. Esplora il vasto mondo con una varietà di cavalcature e crea armi ed equipaggiamento personalizzati per un’esperienza davvero unica.

Avventura multigiocatore

Lavora insieme come una squadra con altri giocatori per affrontare missioni, combattere boss e impegnarti in massicce incursioni online contro mostri torreggianti. Ci sono tre opzioni quando entri in qualsiasi dungeon, raid o missione: Solo, Matchmaking e Recruit Party. Solo consente ai giocatori di farlo da soli. Il matchmaking ti accoppia in modo casuale con giocatori disponibili dello stesso livello. Il reclutamento di partiti ti consente di sfogliare le parti che affrontano la stessa sfida. Se scegli di farlo da solo, non trascurare di offrire assistenza a qualcuno nella stessa zona, per ulteriori ricompense. Se decidi di fare un restyling più formale, puoi aspettarti danni aggiuntivi e bonus aggiuntivi, come la rigenerazione HP. Inoltre, i giocatori alla periferia raccolgono alcuni oggetti lasciati dai nemici, facilitando il completamento di alcune missioni e sfide del tabellone dell’avventura.