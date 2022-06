Arch Manning promette Texas: quarterback a cinque stelle, no. 1 Opportunità complessiva Il reclutamento Whirlwind termina

Arch ManningN. 247 classe sportiva del 2023. Il seme n. 1 ha completato il suo vorticoso reclutamento giovedì e ha fatto grandi onde annunciando il suo impegno. Texas Fatto Alabama E Georgia. Manning, genero dei famosi quarterback Payton ed Eli Manning, e nipote della Hall of Fame del football universitario Archie Manning, era un’opportunità di reclutamento molto ambita dai tempi di Trevor Lawrence e Justin Fields.

“Promesso all’Università del Texas. #HookEm”, ha annunciato Arch Manning in un tweet.

Il chiamante di 6 piedi-4 e 215 libbre della Isidore Newman High School di New Orleans, Manning ha corso 6.307 yard, 81 touchdown e altri 19 punti in tre stagioni.

Insieme a Vince Young e un’altra coppia di chiamanti del Texas al Quinn Evers, è stato uno dei sette potenziali clienti e tre quarterback a segnare un perfetto 1.0000 sul 247 Sports Composite.

Secondo Cooper Pettanga, analista del reclutamento di 247 Sports National, Manning “non solo ha tutte le attrezzature fisiche necessarie per un quarterback, ma mostra anche un’intuizione e una prontezza eccezionali, che mostrano la capacità di comandare e guidare il gioco al più alto livello”.

L’acquisizione di Manning L’allenatore del Texas Steve Sarkisian continua ad essere altamente reclutato, che sta trasformando Longhorns in un posto per il reclutamento di alto livello. La SAARC ha recentemente reclutato Ewers, ex quarterback dello stato dell’Ohio ed ex cinque stelle, ex Alabama Tight End Jahleel Billingsley e molte altre star di Austin, in Texas, mentre cerca di riempire un elenco ridotto.

Con Ewers e Malik Murphy a quattro stelle nel campus, classe n. 2022. 12 chiamante di segnalazione, già in sala quarterback, a Significativa competizione per calci a partire dal 2023 Non importa quanto successo abbiano avuto gli Evers in questa stagione, è all’orizzonte per la prima volta con Longhorns.

Sarkisyan, che ha lavorato sotto la guida dell’allenatore dell’Alabama Nick Saban nel 2019 e nel 2020, ha visto in prima persona l’acquisizione delle abilità primarie e quell’abilità compete con il maggior numero possibile di migliori giocatori nella pratica. I quarterback – e tutti i migliori giocatori – creano una cultura competitiva uno sopra l’altro di cui le squadre di livello mondiale hanno bisogno.

Sebbene Manning abbia avuto l’opportunità di giocare per le potenze consolidate della SEC Alabama e Georgia, lui Finirà di giocare in campionato Mentre il Texas (e l’Oklahoma) si spostano dai Big 12 prima della stagione 2025, Manning entra nel suo terzo anno.

La famiglia Manning ha giocato vicino al reclutamento di Archie a Vashti, scegliendo con cura le proprie parole in pubblico, insistendo sul fatto che la decisione apparteneva solo all’Arch. Infine, dopo che l’Alabama ha confermato un piano di emergenza il mese scorso con l’impegno di un altro quarterback blue chip del 2023 al quarterback blue chip del 2023, l’Arch ha scelto il Texas sulla Georgia.

Tuttavia, Manning ha fatto visite ufficiali a tutte e tre le scuole a giugno con la sua tappa in Texas lo scorso fine settimana. In una forte conclusione con Manning, Longhorns ha ricevuto una rassicurazione dal suo compagno di classe del liceo, Randall, con un inchino a tre stelle.

Come Direttore Sportivo 247 ad assumere Steve Wildfang sottolineato Dopo l’arrivo di Manning in Texas presso la sede della CBS Sports, Longhorns non ha nominato un altro quarterback nella classe 2023. “Steve Sarkisian e la compagnia sono stati ad Arch Manning sin dall’inizio”, ha detto Wildfang.

Quell’impegno nei confronti di Manning è stato ampiamente ripagato, promettendo a Manning un progetto che cerca di tornare al suo antico splendore. I Longhorns hanno ottenuto 10 vittorie consecutive nelle ultime 12 stagioni dall’apice del mandato di MacBrown nel primo decennio degli anni 2000.

Ma con strutture di prim’ordine, supporto entusiasta e una solida storia, il Texas ha tutte le risorse necessarie per competere per i titoli nazionali. Ora, in un modo che molti fan del Texas desiderano sperimentare, sono la prossima generazione a escogitare un piano per essere veramente “tornati”.