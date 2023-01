Il dramma di Speaker solleva nuovi timori sul tetto del debito

Il governo federale spende ogni anno più denaro di quello che prende in entrate, creando deficit di bilancio che raggiungeranno una media di oltre 1 trilione di dollari all’anno nel prossimo decennio. Quei deficit si sommano al debito nazionale è salito a 31 trilioni di dollari L’anno scorso.

La legge federale pone limiti a quanto il governo può prendere in prestito. Ma il governo non ha bisogno di pareggiare il suo bilancio. Cioè, i legislatori devono periodicamente approvare leggi per aumentare il tetto del debito per evitare una situazione in cui il governo non può pagare tutti i suoi conti, mettendo a repentaglio i pagamenti compresi gli stipendi militari, i benefici della previdenza sociale e i prestiti ai detentori di titoli di stato. I ricercatori di Goldman Sachs stimano che il Congresso dovrebbe alzare il tetto del debito ad agosto per evitare un simile scenario.

Comprendere il tetto del debito degli Stati Uniti Carta 1 di 4 Qual è il massimale del prestito? Conosciuto anche come tetto del debito Limite di credito, è il tetto dell’importo totale di denaro che il governo federale è autorizzato a prendere in prestito tramite titoli del Tesoro USA, come cambiali e buoni di risparmio, per soddisfare i propri obblighi fiscali. L’America ha deficit di bilancio e deve prendere in prestito enormi somme per pagare i suoi conti. READ Twitter chiede di riportare indietro decine di dipendenti licenziati, 'sbagliato': report Perché c’è un limite ai prestiti statunitensi? Secondo la Costituzione, il Congresso deve autorizzare il prestito. Il tetto del debito è stato stabilito all’inizio del XX secolo, quindi il Tesoro non doveva emettere prestiti ogni volta per pagare le bollette. Cosa succede se il limite di credito viene superato? Il superamento del limite di indebitamento può portare gli Stati Uniti a essere prima inadempienti sul prestito. Crea caos finanziario Nell’economia globale. Costringerebbe i funzionari statunitensi a scegliere tra aiuti continui, come assegni di previdenza sociale, e pagamenti di interessi sul debito della nazione.

Alzare il limite era una volta la norma, ma lo è diventa sempre più difficile Negli ultimi decenni, i repubblicani hanno utilizzato il limite come stratagemma per forzare i tagli alla spesa. La loro leva deriva dal potenziale danno all’economia se il limite non viene aumentato. Aumento del limite di credito non approvare nuove spese; Consente agli Stati Uniti di finanziare gli obblighi esistenti. A meno che tale limite non venga revocato, il governo non sarà in grado di pagare tutte le sue bollette, compresi gli stipendi per i membri militari e i pagamenti della previdenza sociale.

Donald J. I quattro anni di presidenza Trump sono stati un’eccezione al dramma del tetto del debito, con i repubblicani che hanno in gran parte abbandonato la loro spinta a collegare gli aumenti del limite ai tagli alla spesa federale. Con l’avvicinarsi della scadenza per aumentare il tetto nel 2021, i repubblicani del Senato stanno spingendo Mr. si è scontrato con Biden, ma quei legislatori alla fine hanno aiutato i Democratici ad approvare una legislazione che avrebbe aumentato il tetto.