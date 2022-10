Attualmente stiamo testando la Nvidia RTX 4090: ti mostriamo quanto è pesante

È un periodo impegnativo per i test sulle miniere di sale della GPU Ars Technica (da non confondere con il mining Le GPU erano precedentemente note). Dopo che abbiamo finito di affrontare Intel serie A700Ora, torniamo al test della GPU che abbiamo fatto per alcuni giorni: NVIDIA RTX 4090.

Questa bestia GPU, che Nvidia ha fornito ad Ars Technica a scopo di recensione, ha un prezzo ben al di fuori del consumatore medio, anche per una categoria di prodotti in cui il prezzo medio continua a salire. Anche se non ci è permesso rivelare nulla sui nostri test al momento della stampa, la nostra imminente copertura rifletterà la realtà di questa GPU da $ 1.599 in su. Nel frattempo, abbiamo pensato che l’apertura di una “edizione aziendale” di Nvidia per il 4090 nella sua confezione avrebbe iniziato a raccontare la storia di chi potrebbe essere questa GPU. Non essere per.

Meglio guardare il peso della scatola. Sam Machkovic

Purtroppo la scatola ha subito più volte segni di usura da quando è arrivata; Onestamente, si apre e si chiude in modo così goffo che se hai acquistato lo stesso modello, dovresti esserlo molto Esattamente come aprirlo.

La linea diagonale che va da in alto a sinistra in basso a destra indica dove questo è aperto e chiuso. Assicurati che la scatola sia completamente inserita prima di aprirla.

Informazioni utili sul produttore in diverse lingue.

Sulla carta, la Nvidia RTX 4090 è pronta a superare i suoi predecessori Nvidia, con specifiche che superano facilmente le prestazioni Sovraproduzione RTX 3090 Ti inizio 2022. Il 4090 viene fornito con circa il 50 percento di core CUDA e tra il 25 e il 33 percento del conteggio superiore in altre classi critiche, in particolare core per calcoli tensoriale e ray tracing (che sono anche Aggiornato alle nuove specifiche per il nuovo processo a 5 nm di Nvidia). Tuttavia, una specifica del 3090 e del 3090 Ti rimane identica: il tipo di VRAM e la sua capacità (di nuovo, 24 GB di RAM GDDR6X).

Il design a doppia ventola di Nvidia ritorna in uno chassis simile alle Founder Edition della serie 3000. Sam Machkovic

Ingrandisci il testo con incisione fine.

Una combinazione non sorprendente di porte HDMI 2.1 e DP 2.0, insieme a un migliore senso dell’altezza.

Non immagini le cose. Questa è una leggera curva concava su ciascuno dei suoi bordi. Se hai già un alimentatore compatibile ATX 3.0, puoi aspettarti una connessione più ordinata tra il 4090 e l’alimentatore del computer. altrimenti…

…quindi puoi usare questo adattatore per collegare il 4090 ai tuoi vecchi alimentatori. Questo cavo viene fornito con il 4090 per impostazione predefinita e la confezione suggerisce un minimo di 450 watt per la sua potenza.

Avviso spoiler: devi solo collegarne tre per alimentare la GPU. Ma il quarto c’è per ragioni.

Chiusura magnetica sopra questo piccolo coperchio.

Rivela qualcosa! Cos’è questo? Te lo diremo dopo.

Tuttavia, nonostante abbia superato il 3090 Ti su diverse specifiche che influiscono sulle prestazioni, Nvidia rimane con una potenza massima di 450 W, sicuramente ancora una scheda assetata di energia, ma i risultati potrebbero spingere un nuovo livello di efficienza per un prodotto di fascia così alta. Ovviamente qualcosa ha da offrire se il limite di potenza non cambia, e questo si presenta sotto forma di un nuovo enorme chassis, che ora richiede tre slot PCI-e pieni di spazio nel tuo case di gioco preferito, insieme alla lunghezza extra.

4090 contro un amiibo Yoshi (alto circa 3 pollici).

4090 per le banane. Sam Machkovic

4090 vs gamepad Xbox Series X. Sam Machkovic

4090 contro Intel Arc A770.

4090 contro Intel Arc A770.

4090 contro Intel Arc A770.

4090 vs console Xbox Series S.

4090 vs console Xbox Series S.

4090 vs console Xbox Series S.

Puoi apprezzare questa dimensione extra nel tuo caso particolare confrontando i suoi 12″ (304 mm) di lunghezza e 5,4″ (137 mm) di profondità con una GPU di dimensioni standard come il nuovo Intel Arc A770 (nella foto della galleria finale sopra). Dovrai anche fare spazio per almeno tre cavi con connettore di alimentazione standard a 8 pin nel caso di tua scelta, che possono essere collegati all’adattatore ATX 3.0 a 12 pin (nella foto nella penultima galleria). La nostra galleria di confronto delle dimensioni è ovunque, da uno Yoshi di plastica a una banana e da una console Xbox a un’intera console Xbox.

Se c’è qualcosa che vuoi sapere sull’RTX 4090, se lo desideri specificamente acquistare o perché ti stai chiedendo come il suo lancio influenzerà altre future tecnologie GPU, faccelo sapere nella sezione commenti. Questo dump non può uscire dagli schemi su questioni di prestazioni come un nuovo DLSS o modelli più economici nella linea di GPU Ada Lovelace, ma la nostra prossima recensione, prevista per la prossima settimana prima della data di lancio della GPU il 12 ottobre, andrà molto oltre .

Questo articolo è stato aggiornato da quando è stato pubblicato per correggere un bug relativo al cavo di alimentazione 4090. incluso.

Foto del menu di Sam Machkovich