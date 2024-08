Azioni Trump Media (DJT) – Ci sono grossi rischi a portata di mano

La pagina di Donald Trump sull’app Truth Social il 20 aprile 2024 (foto di Anna Barclay) Immagini Getty

Qui ci sono seri rischi. Speranza In realtà i miglioramenti sociali sono diminuiti a causa dei deboli risultati del rapporto sugli utili del secondo trimestre. In assenza di una richiesta di utili da parte del management, gli azionisti non hanno ricevuto informazioni sui piani futuri e aspettative su come le cose possano migliorare.

La domanda principale è: “Perché non c’è un’offerta positiva?”

La risposta probabilmente sta nel numero degli azionisti. Donald Trump possiede più del 50% delle azioni di Trump Media, rendendolo l’azionista “di controllo” con diritti superiori. Di conseguenza, altri azionisti di minoranza corrono il rischio di essere esclusi. Ciò è spiegato a pagina 39 del prospetto del 15 aprile in un elenco di 46 pagine di fattori di rischio:

“Il presidente Donald Trump ha un’influenza significativa sui processi decisionali chiave in quanto controlla una parte significativa delle azioni con diritto di voto di TMTG.

“In qualità di azionista di controllo, il presidente Donald J. Trump ha il diritto di votare le sue azioni nel proprio interesse, il che potrebbe non essere sempre nel migliore interesse degli azionisti di TMTG in generale.”

Pertanto, il consiglio di amministrazione di Trump Media, pur essendo tenuto a prendersi cura di tutti gli azionisti, è legalmente autorizzato a concentrarsi sui desideri di Donald Trump perché lui, da solo, rappresenta la maggioranza degli azionisti.

Naturalmente anche il CEO Devin Nunes presta molta attenzione ai desideri di Trump.

Allora quali sono i grandi rischi?

Il primo è il rischio di una svendita a settembre con la fine del periodo di lockdown

Ad eccezione delle grandi partecipazioni di Donald Trump, gli azionisti di minoranza tengono bloccate tutte le altre azioni. Molti di questi azionisti non hanno scelto di investire nelle tecnologie digitali. Piuttosto, hanno ricevuto le loro azioni come pagamento per servizi, rimborso di prestiti in contanti o come posizioni a basso costo o libere da attività di acquisizione e fusione nel mondo digitale. Pertanto, in assenza di una forte ragione di investimento per mantenere le proprie azioni quando diventano vendibili, possiamo aspettarci che vengano liquidate, soprattutto se il titolo rimane debole.

In secondo luogo, esiste il rischio di vendite premature da parte degli addetti ai lavori.

Sebbene Donald Trump possieda un gran numero di azioni vincolate, il consiglio di amministrazione potrebbe concedergli un’esenzione che gli consenta di venderle anticipatamente. Ma perché dovrebbe voler vendere? Possiede un numero sufficiente di azioni che può vendere mantenendo la maggioranza delle sue azioni. Quindi vendere ora gli permetterebbe di trarre vantaggio dai prezzi attuali e raccogliere fondi prima di una vendita prevista a settembre da parte di altri.

Se sceglie di farlo, quando diventeranno pubbliche tali vendite? La SEC richiede agli addetti ai lavori di segnalare gli acquisti e le vendite mensilmente, con rapporti dovuti entro il 10 del mese successivo. Quindi, se, ad esempio, ottiene un’esenzione questo mese, agosto, le eventuali vendite diventeranno pubbliche nei primi 10 giorni di settembre.

Nota: se tale rapporto viene visualizzato, precederà la fine del periodo di embargo nel corso del mese. Gli azionisti non soggetti all’embargo hanno quindi ancora tempo per vendere le proprie azioni prima della scadenza del periodo di embargo.

In terzo luogo, il rischio di erosione del marchio

Il principale supporto per il prezzo ancora elevato delle azioni di Trump Media è il marchio Donald Trump. I soliti fondamentali (vendite, profitti, valore contabile e crescita) rimangono ben al di sotto del prezzo attuale di Donald Trump Media. Senza il marchio Donald Trump, la valutazione fondamentale produrrebbe un prezzo basso a una cifra.

Ma perché un marchio dovrebbe erodersi? Ci sono due questioni principali. Il primo è che le azioni di Trump Media sono crollate del 70% in meno di sei mesi dalla fusione del 25 marzo, il che suggerisce che non tutto va bene per la società. La seconda è che Donald Trump era assente dall’azienda durante la sua corsa alla presidenza, il che solleva la questione di quando e se tornerà.

In quarto luogo, il titolo è in una posizione rischiosa

Questo grafico mostra quanto è fragile un titolo. In realtà oscilla tra $ 25 e $ 17,50. Il calo potrebbe non sembrare spaventoso, ma si tratta di un’enorme perdita del 30%. Ancora più importante, questo calo riporterebbe il titolo ai minimi di gennaio, cancellando tutta l’eccitazione che esisteva prima e dopo la fusione. A questo punto, molti fan potrebbero trovarsi di fronte alla possibilità che le azioni DJT continuino a scendere fino a raggiungere il livello fondamentale basso.

Performance giornaliera di Trump Media per il 2024 John Toby (StockCharts.com)

In conclusione: senza un supporto fondamentale, qualsiasi titolo è a rischio di crollo

Il marchio Trump è stato una potente attrazione per gli investitori di Trump Media. Tuttavia, qualsiasi supporto non fondamentale potrebbe svanire poiché gli investitori esistenti continuano a subire perdite e i potenziali investitori si allontanano.