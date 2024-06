Bad Bunny, Maluma e altri titoli di Vogue International a Parigi

Domenica sera, in onore della Giornata Olimpica Internazionale e prima dell’inizio delle sfilate di alta moda, Anna Wintour, caporedattrice di American Vogue e direttrice globale dei contenuti di Condé Nast, ha mostrato i muscoli.

In senso figurato, ovviamente.

Letteralmente, ha chiuso Place Vendôme – il centro dorato dei marchi di alta gioielleria di Parigi e sede del Ritz – per la terza edizione di Vogue International, la stravaganza di moda e intrattenimento che ha presentato nel 2022 come cugina del Met Gala e come modella. Il potenziale percorso da seguire (e il flusso di entrate) di fronte al declino delle riviste patinate. Immaginate che P. T. Barnum incontri Florenz Ziegfeld e insieme organizzino una sfilata di moda, e avrete un’idea.

Come il Met Gala, Vogue World, precedentemente tenutosi a New York e Londra, è una vivida espressione del potere di Vogue e uno sforzo per rendere la rivista un arbitro di influenza, cultura e persone. Come la raccolta fondi annuale del Metropolitan Museum, include una grande sorpresa, sia in termini di abbigliamento che di celebrità. Tuttavia, a differenza del Met, può entrare chiunque possa acquistare un biglietto o voglia vedere la diretta da lontano. Puoi far parte del mondo di Vogue. L’ambizione fa parte del prezzo del biglietto – se vuoi acquistare.

Questa volta si trattava di circa 800 ospiti, moltissimi Paga 3000 euro (o 3.205 dollari, tasse incluse) per un posto in seconda fila, e 2.000 euro per la terza fila, più la possibilità di sollevare la prima fila (o almeno avvicinarsi ad essa), prevista per quasi tutti gli stilisti francesi sotto il sole e i tuoi amici modaioli di quartiere come Emma Chamberlain, Selma Blair e Russell Westbrook. La stessa signora Wintour è stata inserita tra John Galliano – in un’altra dimostrazione di sostegno per quel designer – e Pharrell Williams, il designer di abbigliamento maschile di Louis Vuitton (tra molte altre cose).