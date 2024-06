Le autorità di regolamentazione affermano che le regole dell’App Store di Apple violano le norme tecnologiche dell’UE

L’Unione Europea ha aperto un’indagine su Apple, Alphabet e Meta a marzo in base a una nuova legge storica nota come Digital Markets Act (DMA), che mira a ripristinare il potere delle grandi aziende tecnologiche. Le cosiddette regole anti-routing sono state uno dei principali ambiti su cui si è concentrata l’indagine. Secondo la DMA, le aziende tecnologiche non possono impedire alle aziende di comunicare ai propri utenti opzioni più economiche per i loro prodotti o abbonamenti al di fuori dell’App Store.

Lunedì, le autorità di regolamentazione hanno affermato nei loro risultati preliminari che Apple ha violato il DMA perché le regole dell’App Store “impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti”. La CNBC ha contattato Apple per un commento. Apple consente solo il routing attraverso un sistema in cui gli sviluppatori di app possono fornire un collegamento che invia gli utenti a una pagina Web dove possono quindi acquistare contenuti, come un abbonamento, in base alla commissione. Tuttavia, il comitato ha osservato che questo processo è “soggetto a numerose restrizioni imposte da Apple che impediscono agli sviluppatori di app di comunicare, promuovere offerte e stipulare contratti attraverso il canale di distribuzione di loro scelta”. READ Gli Stati Uniti si stanno muovendo per vietare accordi incompleti nei contratti di lavoro Le autorità di regolamentazione hanno inoltre affermato che le tariffe che Apple addebita agli sviluppatori per l’acquisizione iniziale di nuovi clienti tramite l’App Store “eccedono quanto strettamente necessario”. Il comitato non ha rivelato le tariffe “assolutamente necessarie”. Apple potrebbe incorrere in multe fino al 10% del totale delle sue vendite annuali a livello mondiale se dovesse risultare in violazione della DMA. Quest’anno il colosso tecnologico americano è stato nel mirino dell’Unione Europea. A marzo le autorità di regolamentazione hanno multato Apple da 1,8 miliardi di euro (1,93 miliardi di dollari) per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato per distribuire app di streaming musicale. Anche le regole di routing sono state al centro di questa indagine.