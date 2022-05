Biden ospita i leader del sud-est asiatico mentre cerca di concentrarsi nuovamente sulla Cina

Giovedì, i leader dell’ASEAN si sono incontrati con la presidente della Camera Nancy Pelosi e altri legislatori prima di incontrarsi in un hotel di Washington per discutere le opportunità di affari con Gina Raimondo, la segretaria al commercio, e dirigenti delle industrie statunitensi.

Il signor Biden ha accolto i leader alla Casa Bianca giovedì sera con una breve cerimonia a South Lawn. Il gruppo ha scattato una foto prima di entrare alla Casa Bianca per la cena.

Venerdì, i leader asiatici incontreranno il vicepresidente Kamala Harris e il segretario di Stato Anthony J. Blinken al mattino, poi con il signor Biden alla Casa Bianca nel corso della giornata. Secondo il funzionario della direzione, il gruppo discuterà delle opportunità di business; transito attraverso vie navigabili contese, compreso il Mar Cinese Meridionale; e altri argomenti.

Uno di questi argomenti è probabilmente il membro dell’ASEAN Myanmar, dove Daw Aung San Suu Kyi è stato estromesso da leader civile del paese l’anno scorso quando messo in scena un colpo di stato. Il funzionario dell’amministrazione ha affermato che gli Stati Uniti e i paesi della regione sono concentrati sulla situazione e ne sono frustrati.

Un funzionario della sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha affermato che gli Stati Uniti e altri paesi hanno deciso di lasciare una sedia vuota durante il vertice per il Myanmar come un modo per esprimere la loro disapprovazione per le azioni dei suoi militari. Il funzionario ha anche affermato che gli Stati Uniti sostengono la decisione dell’ASEAN di vietare a un rappresentante militare del Myanmar di partecipare al vertice.

L’incontro è anche inteso come un’opportunità per la signora Harris di dimostrare la sua attenzione per la regione. Ha guidato una delegazione statunitense in Asia la scorsa estate, usando un discorso a Singapore per denunciare le “rivendicazioni illegali” della Cina sul Mar Cinese Meridionale, che secondo lei “minano l’ordine basato sulle regole e minacciano la sovranità delle nazioni”.

Il funzionario dell’amministrazione ha affermato che la signora Harris prevede di utilizzare l’incontro di venerdì con i leader asiatici per concentrarsi sull’azione per il clima, sull’energia pulita e sulle infrastrutture sostenibili.