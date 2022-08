Big Time Rush rispetto a Beyoncé, Lizzo sul titolo della canzone “Ableist”

Big Time Rush è in grossi guai – almeno su Twitter – perché gli utenti sono arrabbiati per il titolo di una vecchia canzone, che alcuni descrivono come capace… Beyoncé E il Lizo.

Ecco l’accordo… La boy band degli anni 2000 si è recentemente riunita per far uscire nuova musica – e una delle canzoni del Vault che non vedevano l’ora di pubblicare si chiama “Gamble”, che era già trapelata, ma non ufficialmente inclusa. nell’album.

Ora, dicono che lo faranno davvero… e hanno preso in giro i loro fan quando e in quali circostanze l’avrebbero fatto.

Siamo molto felici di vedere che tutti in tutto il mondo ora possono godersi tutta la nostra musica. Ma la vera domanda. Fino a che punto vuoi che rilasciamo un paralizzato?

🙋‍♂️🙋🏼🙋‍♀️ – corsa alla grande, corsa alla grande) 13 agosto 2022

@Big Time Rush

Sabato, hanno twittato… “Siamo così felici di vedere che tutti in tutto il mondo ora possono godersi tutta la nostra musica. Ma la vera domanda. Quanto vuoi che pubblichiamo un paralizzato?” Hanno incoraggiato i loro follower a ottenere una tendenza “paralizzata” prima di sollevarla … ma finora non l’hanno fatto. La traccia è disponibile solo su Sound Cloud (ufficiosamente).

Se la ascolti e leggi i suoi testi… È una canzone abbastanza semplice, apparentemente innocua su una ragazza che ha spaventato i ragazzi e ha congelato, e paralizzato AKA, a causa di quanto è attraente. Fondamentalmente, sono colpiti… ma giocano con l’angolo paralizzato.





Balbettano persino ad alcune delle parole che cantano, ed è qui che le cose diventano problematiche. READ 3 segni zodiacali le cui relazioni sono tossiche durante la Luna in Cancro, 4-7 maggio 2022

Alcuni sostengono che la canzone in generale sia problematica e offensiva per le persone paralizzate – ed è qui che Bay e Liz… sono collegate alle accuse di razzismo.

salta a “Lizzo e Beyoncé“La tendenza in questo momento, e vedrai tutta la retorica in giro. Fondamentalmente, alcuni dicono che coloro che si sono sollevati contro le artiste usando la parola ‘s***’ nelle loro canzoni e chiedendo che fosse rimosso dovrebbe fare lo stesso per BTR.

Attualmente, # elaborato Il pubblico si sta dirigendo mentre i fan di Big Time Rush chiedono loro di pubblicare questa canzone. Non vedo gli stessi influencer disabili bianchi che li chiamano con un linguaggio capace come hanno fatto con Lizzo e Beyoncé. Essendo una donna di colore che usa una sedia a rotelle, non sarei sorpresa. pic.twitter.com/elDTD32aW5 – Ola Ojewumi (@Olas_Truth) 13 agosto 2022

Incorpora il tweet

L’argomento si riduce a… alcuni nella società capace e/o i loro alleati sono in realtà razzisti – perché hanno sentito un fetore quando due donne di colore hanno usato innocentemente il termine – che era popolare e di uso comune prima del 2010., francamente – ma quando un gruppo di bianchi/ Le uova sono più sul naso… Sembra che ci siano degli scarafaggi in termini di indignazione.

Non tutti Compralo però – perché, sì, è molto accusatorio e fa molte inferenze basate su…nient’altro che le reazioni percepite su Twitter, il che è piuttosto ridicolo.

Punto… alcuni vedono un doppio standard tra Lizzo/Beyonce e i Big Time Rush – e sembrano incazzati dal fatto che non ci sia più alcuna spinta per convincere i BTR a cambiare o cancellare del tutto la loro canzone. Se questo doppio standard sia reale o meno è negli occhi di chi guarda.