Blog live di offerte iPad Amazon Prime Day: iPad Pro, iPad Air e altro a meno

ricaricare

Questi modelli sono stati rilasciati solo a marzo di quest’anno e non puoi ottenerli per meno di $ 599 direttamente da Apple. Siamo stati abbastanza fortunati da avere un’esperienza pratica con questo piccolo tablet elegante e siamo rimasti davvero colpiti. È uno dei I migliori iPad per disegnare (Si apre in una nuova scheda)E amiamo la tavolozza dei colori con cui viene fornito.

Amazon US è il regalo che continui a fare ora quando si tratta di offerte per iPad. È raro vedere nuovi prodotti scontati, quindi a $ 80 di sconto su un nuovissimo iPad Air 2022, ora sono solo $ 519 (Si apre in una nuova scheda)è eccellente.

Questo articolo è sceso solo a $ 279 nell’ultimo mese, ma ci vogliono $ 10 in più per essere il prezzo più basso mai registrato su Amazon.

È una storia completamente diversa negli Stati Uniti, dove Amazon ha prelevato enormi somme di denaro dall’intera gamma di iPad. Ma è il top di tutte le offerte finora iPad 2021 da 10,2 pollici, ora solo $ 269 (Si apre in una nuova scheda)! Amazon spesso sconta questo articolo, di solito $ 329, e un ottimo risparmio di $ 30 è di solito dove finisce lo sconto, quindi il gigante della vendita al dettaglio per raddoppiare i risparmi è un’offerta da non perdere.

(Credito immagine: Apple)

(Si apre in una nuova scheda)

Buongiorno a tutti nel Regno Unito. È Keri. secondo. Ho già bevuto diverse tazze di caffè stamattina e mi sento un po’ in ansia per la corsa alla caffeina e tutte le occasioni. (Scusa è stata una lunga notte).

Ok dove siamo? Amazon Prime Early Access è appena stato messo in vendita nel Regno Unito e non vi mentirò ragazzi, è finito bruscamente davanti a me quando cercavo offerte per iPad. La perplessità è un’esagerazione. Finora non ho visto niente di diverso da ieri, maSpero che Amazon mantenga le migliori offerte per oggi/domani.

Dal momento che Amazon non ha ancora inventato la merce, stavo vagando altrove e sono riuscito a trovarlo 2021, iPad da 10,2 pollici di nona generazione per £ 275 su eBay (Si apre in una nuova scheda). Il prezzo consigliato per questo dispositivo è di £ 299, quindi non è un enorme risparmio, ma è più economico, troverai questo modello popolare online nel Regno Unito in questo momento.