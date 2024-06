Bloodborne verrà portato su PC? Miyazaki non è d’accordo

Ormai da anni, Sangue I tifosi lo volevano Il popolare gioco di ruolo esclusivo per PS4 Si rivolse al computerSi spera che arrivi con miglioramenti delle prestazioni e opzioni grafiche. Anche se il presidente di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, non ha confermato che un simile porting avverrà, ha affermato di non essere contrario e ha suggerito che molte persone nello studio vogliono che avvenga un porting su PC.

La spada ad anello più ricercata ha una lunga storia

Pubblicato quasi dieci anni fa nel 2017 esclusivamente per PlayStation 4, Sangue È uno dei programmi di FromSoftware (Spiriti maligni, Anello Al-Din) I giochi più popolari e amati. Come molti altri giochi, Sangue È un gioco di ruolo ricco di azione che presenta intense battaglie contro i boss e molti segreti. Tuttavia, a differenza di molti giochi di ruolo di FromSoftware, Sangue Non è mai stato portato su altre piattaforme. E rimane bloccato su PS4. Ciò ha portato le persone a chiedere ripetutamente informazioni sui dispositivi di proprietà di Sony Sangue Per la porta del computer. E sembra che, anche se Miyazaki non ha nulla da annunciare, sembra convinto dall’idea che il gioco di ruolo preferito dai fan possa finalmente essere giocato su un dispositivo diverso dalla PS4.

In un’intervista con Miyazaki, giochi per computer Ha chiesto al Presidente se gli sarebbe piaciuto vederlo di persona Sangue Portato su PC un giorno.

“So per certo che questi ragazzi vogliono Sangue “Porta PC”, ha detto Miyazaki, riferendosi ai dipendenti FromSoftware seduti con lui durante l’intervista. Tuttavia, ha subito aggiunto che se avesse detto di volere un porting si sarebbe “messo nei guai”, ma che non era “contrario” a una versione per PC.

“Ovviamente, come uno dei creatori Sangue“La mia opinione personale e onesta è che mi piacerebbe che più giocatori potessero divertirsi”, ha detto Miyazaki. “Soprattutto considerando che è un gioco che sta ormai raggiungendo la maggiore età, ed è uno dei giochi del passato che è andato perduto su hardware più vecchio. Penso che con qualsiasi gioco del genere, sarebbe bello avere la possibilità che più giocatori possano farlo.” sperimentalo e riporta indietro quei resti del passato Quindi, per “Lee, questo non è sicuramente qualcosa a cui mi oppongo”.

Naturalmente, però, è bello sapere cosa vuole il presidente di FromSoftware Sangue Porta PC, ciò non significa che accada. Lui ricorda, FromSoftware non ha Sangue IP, Sony n. Fino a quando Sony non deciderà di finanziare, rifare o rifare un port, tutto ciò che FromSoftware può fare è dire vagamente “Sì, ne vogliamo uno anche noi!” E questo è tutto.

Speriamo che, mentre ci avviciniamo al decimo anniversario del gioco l’anno prossimo, Sony si renda conto di avere letteralmente una miniera d’oro tra le mani e tutto ciò che l’azienda deve fare è rilasciare un teaser del gioco Sangue su Steam e sarà inondato di preordini prima ancora di condividere il trailer. Per lo meno, sappiamo che tutti in FromSoftware sono rotti. Ora aspettiamo di vedere cosa vuole Sony…

