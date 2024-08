Brandon Aiyuk vuole un aggiustamento dell’offerta contrattuale dei 49ers per l’ultimo anno – NBC Sports Bay Area e California

Nota di programmazione: guarda “49ers Training Camp Live” con Matt Maiocco e Jennifer Lee Chan oggi alle 15:00 PT da Santa Clara, trasmesso in diretta su Applicazione NBC SportGuarda lo spettacolo più tardi YouTube E Facebook.

L’ultimo ostacolo per Brandon Aiyuk e i 49ers per accettare un lucroso prolungamento del contratto sembra essere l’ultimo anno non garantito di un potenziale accordo.

Mike Garafolo di NFL Media ha riferito venerdì Aiyuk e i 49ers sono sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda i primi tre anni del contratto proposto, ma il ricevitore stellare vuole un emendamento al quarto anno non garantito.

“I 49ers si sentono come se avessero già rinunciato abbastanza e rinunciato più di quanto volessero”, ha detto Garafolo al conduttore di Puck Sports Jason “Puck” Puckett al settimanale Mike Garafolo Show venerdì. Magazzino degli Steelers“Hanno fatto molti progressi con la loro offerta in primavera. Il mio rapporto è che sono praticamente d’accordo nei primi tre anni dell’accordo, che di solito è la parte difficile. Questa è la garanzia, il flusso di cassa, il rapporto di pagamento annualizzato nei primi due anni, e la media annuale, e tutto ciò che Aiyuk vuole è… un aggiustamento nell’ultimo anno dell’accordo, che non è garantito.

“Quest’anno non è mai garantito e abbiamo visto molti curatori fallimentari e agenti mettere grandi numeri l’anno scorso per gonfiare la media per ogni anno. Non sembra essere esattamente quello che vogliamo da un aggiustamento più significativo quell’anno, ma lo è ancora non è garantito ed è qualcosa da cui i 49ers possono allontanarsi. È qui che si trova la situazione di stallo in questo momento. L’ho descritto come scomodo e controverso, a volte penso che lo sia ancora, ma è davvero vicino alla fine , “Non lo sposteremo e non lo scambieremo perché sentiamo che è finita. Possiamo ancora completare questo accordo.”

Garafolo ha riferito martedì che Aiyuk e i 49ers si erano scambiati offerte contrattuali che erano alla portata dell’altro e che il 26enne stava aspettando che San Francisco prendesse una decisione su una clausola finale.

E secondo l’ultimo report di Garafolo di venerdì, l’ostacolo che si frappone tra i 49ers e Aiyuk per raggiungere un accordo risale all’anno scorso.

Il direttore generale John Lynch è apparso su KNBR 680 venerdì mattina e gli è stato chiesto perché le trattative contrattuali con Aiyuk fossero andate avanti così a lungo.

“Vorrei saperlo”, ha detto Lynch “Murph e Marcus” è prodotto da KNBR un’offerta. “Vorrei saperlo.”

Lynch ha inoltre spiegato che entrambe le parti stanno cercando di trovare una soluzione alla situazione.

“È stato un processo lungo, arduo e difficile e un viaggio difficile”, ha detto Lynch a Brian Murphy e Marcus Bouchet. “Abbiamo iniziato presto e per qualche motivo non siamo riusciti ad arrivare al traguardo. È stato frustrante, ma la comunicazione con Brandon e il suo agente è stata davvero buona e stiamo cercando di trovare una soluzione.

“Sono sempre ottimista. Sono ottimista per natura, quindi sono sempre ottimista sul fatto che lo faremo presto. Posso dirti che sentiamo l’urgenza di farlo. La stagione si sta avvicinando.”

Anche se secondo quanto riferito i 49ers hanno un accordo commerciale con i Pittsburgh Steelers per mandare Aiyuk allo Steel City, il loro desiderio è chiaramente quello di trovare una soluzione con l’ex scelta del primo turno per mantenerlo a San Francisco.

Se i 49ers e Aiyuk riuscissero a trovare un terreno comune riguardo al contratto proposto, la situazione potrebbe finalmente essere risolta.

