Buffalo Bills Hall of Famers intende aiutare a sparare a vittime e famiglie

Buffalo, NY – La Bills Hall of Fame è in declino Thurman Thomas Ha detto all’Associated Press che questa settimana si incontrerà con molti dei suoi ex colleghi a Buffalo per aiutare a sostenere le famiglie delle vittime della sparatoria al supermercato di Buffalo.

Quelli che dovrebbero fare il viaggio includono il difensore dell’Hall of Fame Bruce Smith e il ricevitore Andre Reid, insieme al quarterback Thomas e all’Hall of Fame Jim Kelly, che vive come Thomas nella zona.

“Questi ragazzi hanno detto subito: ‘Saremo qui questa settimana perché questa è la nostra città'”, ha detto Thomas. Ci piace e vogliamo essere di supporto”. “Vogliono vedere cosa possono fare e come possono aiutare, perché fanno davvero parte di questa comunità da diversi anni e vogliono continuare ad aiutare”.

Thomas e sua moglie, Patty, hanno detto che la loro fondazione di famiglia ha raccolto più di $ 100.000 per aiutare la città e i suoi residenti all’indomani della sparatoria.

“Sono un po’ emozionato ora”, ha detto Thomas lunedì in una conferenza stampa con i funzionari della città. “Lo sono davvero. Sto soffrendo per la città che amo. Sto danneggiando le persone nell’East Side e le loro famiglie e i nostri amici e la nostra comunità. Leggi di cose che accadono in altri stati, ma quando sei qui a casa, è difficile. È davvero difficile e questo è un momento in cui dobbiamo unirci.’

L’attacco è avvenuto sabato pomeriggio quando un uomo bianco di 18 anni ha aperto il fuoco su Tops Friend Markets, situato in un quartiere prevalentemente nero di Buffalo. Le autorità hanno descritto questo atto come “estremismo violento di matrice razzista”. Dieci persone sono state uccise nella sparatoria.

I quattro Hall of Famers erano membri principali delle squadre di Buffalo che hanno vinto quattro campionati AFC consecutivi, nonostante abbiano perso il Super Bowl ogni anno.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.