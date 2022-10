Casuale: Grande Scott! Questi bonus di Splatoon 3 suonano sicuramente familiari

Splatoon 3 Trasmette tutti i tipi di temi giovanili e di alto livello, ma anche la terza voce sembra aver preso ispirazione da una serie di film popolari degli anni ’80. Attenzione: potenziali spoiler in arrivo!

Come hanno notato numerosi Inklings e Octoling su varie piattaforme di social media, l’ultima uscita ha alcuni elementi e bonus che sembrano rendere omaggio a film come Ritorno al futuroE il Guerre stellari e forse anche acchiappa fantasmi.

Non posso crederci, ma l’hanno fatto di nuovo… L’attrezzatura per la Salmon Run di questo mese è la tonalità metallica di Doc Brown di BttF 2??? https://t.co/PoU9Eu23DR pic.twitter.com/FNv3DcVy6F– Orca (@GateauLOrange) 1 ottobre 2022

A parte la maschera di Marty McFly e gli occhiali di Doc, sembra che Splatoon 3 possa anche avere un riferimento al “casco Keymaster” di Ghostbusters (noto nel gioco come Brain Strainer) e ai caschi ribelli sperimentali apparsi in Star Wars (noto come il “casco Astro” in-game). ). Ecco alcune foto aggiuntive dell’attrezzatura Grizzco:

Mi ha ricordato di più quello che è successo con gli altri due tornando a riferimenti futuri

Sebbene l’elmetto spaziale sembri ispirato a Star Wars, probabilmente non è BttF pic.twitter.com/k7Fjhc0lkN– Marek (@MarekLonchar) 1 ottobre 2022

