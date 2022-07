Cosa sai della cecità facciale, del caso di cecità di Brad Pitt?

La cecità da riconoscimento facciale varia in gravità. Alcune persone con questa condizione potrebbero avere difficoltà a riconoscere un volto familiare, come un amico o un familiare, mentre altre potrebbero non essere nemmeno in grado di riconoscere le proprie riflessioni. Alcune persone potrebbero non essere in grado di distinguere tra volti e oggetti.

C’è anche Prove che suggeriscono Le persone con prosopagnosia possono diventare cronicamente ansiose o depresse a causa dell’isolamento e della paura associati alla condizione. Navigare nelle interazioni sociali di base con la prosopagnosia può diventare rischioso e alcune persone evitano il contatto con altri membri della famiglia e con i propri cari per paura di non essere in grado di riconoscerli o trattarli correttamente.

Cosa causa uno zio di riconoscimento facciale?

Le persone con cecità facciale tendono a rientrare in due categorie: coloro che nascono con questa condizione e coloro che la acquisiscono più tardi nella vita.

La ricerca indica Sebbene la prosopagnosia congenita o permanente sia meno comune Vengono visualizzati i voti Fino a una persona su 50 può avere una qualche forma della condizione per la vita e gli scienziati lo ipotizzano potrebbe funzionare nelle famiglie.