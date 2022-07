Dow Futures: la Fed aumenta il rally del mercato, Microsoft prende una mossa importante; Concorrenti di Tesla nelle aree di acquisto

Durante la notte i futures Dow sono leggermente scesi, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il mercato azionario è leggermente aumentato mercoledì in una sessione rialzista e ribassista poiché i verbali ottimisti della Fed includevano alcune sorprese. I rendimenti del Tesoro sono rimbalzati e continuano a segnalare una recessione. I prezzi del greggio sono di nuovo in calo, ma si sono ritirati dai minimi.







Azioni di Microsoft e Google Parent l’alfabeto (Il Google) ha ripercorso le medie mobili a 50 giorni. Amazon.com (AMZN) E il mela (AAPL) si è spostato sulle righe delle dieci settimane. Microsoft (MSFT) e le azioni di Google Leader a lungo termine di IBD.

concorrenti di Tesla BYD (BYDDF) E il Lee Otto (LI) nelle aree di acquisto. Il titolo BYD è salito moderatamente all’interno della zona di acquisto mentre Li Auto è tornata nell’intervallo. Le azioni Tesla sono scese.

Frazionamento azionario GME

Dopo la chiusura di mercoledì, lo stock di meme originale Jim Stop (GME) ha annunciato piani per un frazionamento azionario 4 per 1. Il titolo GME è balzato del 9% durante la notte dopo aver chiuso in ribasso del 2,4% a 117,30.

Il frazionamento azionario è tornato a suo favore. Le azioni Amazon sono state divise 20 per 1 all’inizio di giugno. Le azioni di Google si divideranno 10 per 1 il 15 luglio, mentre Tesla propone una divisione 3 per 1. Ma questi giganti della tecnologia hanno o hanno prezzi delle azioni elevati, rendendo difficile, ad esempio, scambiare opzioni su azioni AMZN. Questo non è il caso delle azioni GME.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,15% e i futures Nasdaq 100 hanno perso lo 0,1%.

Il prezzo del greggio è sceso dell’1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è aumentato di un punto base al 2,91%. Il rendimento a due anni è salito di un punto base al 2,97%.

Alle 8:15 ET, l’ADP pubblicherà la sua stima di giugno per l’occupazione nel settore privato. Alle 8:30 ET, il Dipartimento del lavoro pubblica il suo rapporto settimanale sulle richieste di disoccupazione. Questo precede il rapporto sul lavoro di venerdì di giugno.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Verbale Fed, Dati economici

I verbali della riunione della Fed della riunione politica del 14-15 giugno hanno rivelato che i responsabili politici hanno affermato che era necessaria una “politica restrittiva” e che potrebbero dover diventare “più restrittivi”, temendo che l’inflazione potesse “radicarsi”.

I responsabili politici hanno visto un rally a fine luglio probabilmente di 50 o 75 punti base, secondo i verbali della riunione della Federal Reserve. Ma il presidente della Fed Jerome Powell lo ha già detto dopo l’incontro.

Nel complesso, i verbali della Fed non hanno riservato vere sorprese e hanno sottolineato il significativo cambiamento delle condizioni economiche nelle ultime tre settimane.

Il verbale della riunione della Fed menzionava “inflazione” 90 volte ma non “recessione” nemmeno una volta. Dalla riunione della Federal Reserve di metà giugno, i timori di recessione si sono gonfiati mentre i prezzi delle materie prime sono diminuiti drasticamente.

I verbali della Fed hanno leggermente rafforzato le aspettative del mercato di un aumento del tasso di 75 punti base a fine mese, con 50 punti base a settembre. Dicembre segna ancora la potenziale fine di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Mercoledì scorso, il sondaggio JOLTS del Dipartimento del lavoro ha mostrato che le aperture di lavoro sono scese a 11,254 milioni a maggio da 11,68 milioni rivisti al rialzo ad aprile. È stato leggermente superiore al previsto, ma il calo mensile più grande da agosto 2020.

L’indice ISM non manifatturiero di giugno è sceso al minimo di due anni, ma ha superato le previsioni e ha comunque indicato una solida crescita. Il sottoindice dei posti di lavoro è sceso a 47,4 da 50,2, al di sotto del livello di pareggio di 50.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è spostato tra leggeri guadagni o perdite per la maggior parte degli scambi di mercoledì. I principali indicatori hanno guadagnato slancio dopo la pubblicazione dei verbali della riunione della Fed alle 14:00 ET, ma hanno ridotto i progressi nei verbali di chiusura.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,2% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,4%. L’indice Nasdaq Composite è salito dello 0,35%. Small cap Russell 2000 è sceso dello 0,8%.

Le azioni di Microsoft e Google sono aumentate di poco più dell’1% per superare le medie mobili a 50 giorni. Le azioni Amazon sono aumentate dello 0,7%, raggiungendo la serie di 50 giorni e oltre la serie di 10 settimane. Le azioni di Apple sono scese sotto i 50 giorni, ma il guadagno dell’1% di mercoledì ha spinto il colosso degli iPhone al di sopra della serie di 10 settimane.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1% a 98,53 dollari al barile, al di sotto dei minimi mattutini ma dopo essere scesi dell’8,2% martedì. I futures sulla benzina, che poche settimane fa hanno superato i 4 dollari al gallone, sono scesi del 4% a 3,20 dollari. I prezzi alla pompa sono diminuiti nelle ultime tre settimane e sono destinati a scendere in modo significativo nelle prossime settimane.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è rimbalzato di 10 punti base al 2,9% dopo essere sceso di 30 punti base nelle tre sessioni precedenti. Il rendimento dei Treasury a due anni è balzato di 14 punti base al 2,96%. La curva dei rendimenti dei Treasury è ora leggermente più invertita, riflettendo maggiori rischi di recessione.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta(era statico, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)in forma) ha guadagnato l’1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è salito dello 0,1%, con le azioni MSFT in cima al massimo. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato dello 0,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(In calo dello 0,7%, Global X US Infrastructure Development ETF)culla) è aumentato dello 0,1%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo dell’1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha perso lo 0,6%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha ceduto l’1,7% e il Financial Select SPDR ETF)XLF) è diminuito dello 0,25%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dello 0,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 2,25% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) è in calo dello 0,2% dopo che entrambi sono saliti al di sopra delle linee dei 50 giorni martedì. Le azioni di Tesla sono la proprietà principale tramite gli ETF di Ark Invest. Cathie Wood’s Ark Invest possiede anche alcune azioni di BYD.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Azioni cinesi di veicoli elettrici nelle aree di acquisto

Il titolo BYD è salito dell’1,1% a 40,55, dopo aver testato brevemente il punto di acquisto a 39,81 dalla base della coppa con trattamento profondo per la quinta sessione consecutiva della giornata. Domenica, BYD ha annunciato le vendite di giugno di 134.036 veicoli elettrici e ibridi, in aumento del 224% rispetto all’anno precedente. Nel secondo trimestre, BYD ha superato le vendite di Tesla con oltre 100.000 veicoli. Tesla continua a essere leader nelle vendite di veicoli completamente elettrici (BEV), anche se questo divario si è ridotto drasticamente nell’ultimo anno.

Il titolo Li Auto è sceso del 3,5% a 38,60. Le azioni intraday sono scese a 37,10 ma hanno chiuso sopra un punto di acquisto di 37,55 da una base lunga e profonda. Le azioni LI sono ancora del 39% al di sopra della linea dei 50 giorni. Idealmente, il produttore di SUV ibrido formerebbe una breve base qui, consentendo alle azioni Li Auto di digerire i loro enormi guadagni dall’inizio di maggio alla fine di giugno. Li Auto inizierà la consegna del suo secondo SUV di lusso, l’L9, a fine agosto.

Il titolo Tesla è sceso dello 0,6% a 695,20 mercoledì, appena al di sotto della serie di 21 giorni.

Il 7 luglio il Ministero del Commercio cinese e altri 16 dipartimenti hanno emesso un avviso congiunto a sostegno dell’acquisto di New Energy Vehicle (NEV) e valuteranno l’estensione dell’esenzione dalla tassa sull’acquisto di NEV entro la fine dello scorso anno. Segue segnali simili da una riunione ad alto livello del 22 giugno quando scadrà.

Ciò potrebbe avvantaggiare BYD, Li Auto, Tesla e altri produttori di auto elettriche in Cina.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario si è aggiunto al rimbalzo di martedì dai minimi intraday, ma sembra che i principali indicatori stiano ancora cercando una direzione.

Il Nasdaq Composite si è spostato al di sopra della sua media mobile a 21 giorni mercoledì, ma l’S&P 500 e il Dow Jones hanno raggiunto la resistenza a quella media a breve termine. I tre principali indici sono ora tornati al di sopra dei minimi del 24 giugno Giorni di follow-up. Il calo al di sotto degli FTD della scorsa settimana ha spinto il rally del mercato a “sotto pressione”, dove si trova.

La serie di fine giugno e la serie di 50 giorni incombono al di sopra delle serie di 21 giorni, con i picchi di inizio giugno al di sopra.

Mentre i principali indici sono aumentati mercoledì, la loro ampiezza è stata scarsa, con i perdenti che superano facilmente i guadagni del Nasdaq e della Borsa di New York.

Le buone notizie sull’inflazione e sui rialzi dei tassi della Fed, compresi i prezzi delle materie prime e l’allentamento dei mercati del lavoro, sono cattive notizie per una possibile recessione. Quindi i mercati non sanno come gestire i dati economici.

Il mercato potrebbe andare di traverso per qualche tempo. Ciò consentirà di formare molte regole e fare chiarezza sull’economia e sulla politica della Fed. Ma fino a quando ciò non accadrà, potrebbero esserci falsi e avvisi lungo la strada per i singoli titoli e il mercato nel suo insieme.

Le scorte mediche rimangono in chiaro al momento, incluso difetto 50 Individui salute avanzata (EVH), McKesson (MCK), Salute Unita (Nazioni Unite), Armonia nelle scienze biologiche (HRM) E il Astra Zeneca (AZN).

Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato azionario è sotto pressione, con i principali indici che devono ancora affrontare molti livelli di resistenza importanti. Sebbene un certo numero di farmaci e una manciata di altri stock funzionino bene, possono essere soggetti a notevoli vibrazioni.

Quindi, se hai intenzione di prendere posizioni, mantienilo piccolo e cerca le prime entrate. Prendi in considerazione di prendere rapidamente profitti almeno parziali per ottenere alcuni guadagni. Sentiti libero di ridurre le perdite.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

