Crash Team Rumble annunciato per PS5, Xbox Series X, PS4 e Xbox One

editore Activision e sviluppatore giochi di bob Hanno annunciato un gioco multiplayer online quattro contro quattro Squadra di Crash Rumble per PlayStation 5E il Serie XboxE il PlayStation 4E il Xbox One. Sarà lanciato nel 2023.

Ecco una panoramica del gioco tramite Activision:

Squadra di Crash Rumble È un nuovissimo gioco multiplayer online 4vs4 Videogioco multigiocatore Si svolge nel vibrante e divertente universo di Crash Bandicoot. in Squadra di Crash Rumblei fan possono giocare nei panni di Crash, Dingodile e una miriade di altri amici e nemici, ognuno con la propria forza, personalità e stile di gioco distinti, mentre competono in arene selvagge e diverse nel multiplayer online a squadre quattro contro quattro un lavoro. Per guidare la propria squadra alla vittoria, i giocatori scivoleranno, distruggeranno, urteranno e sbatteranno come una squadra per essere la “pelliccia” per raccogliere il maggior numero di frutti wumpa nella zona di rilascio, difendendo contemporaneamente la zona di atterraggio della squadra avversaria. Presenta il gioco multipiattaforma, Squadra di Crash Rumble Conterrà molti elementi di gioco strategici che sicuramente trasformeranno il punteggio in modi divertenti.

“Siamo molto entusiasti di svelare il nostro nuovo stile di multiplayer a Scontrarsi universo con Crash Team Rumble “, ha dichiarato Paul Yan, presidente del co-studio di Toys for Bob, in un comunicato stampa”.Squadra di Crash Rumble C’è qualcosa per tutti: facile da imparare e giocare per coloro che vogliono solo essere coinvolti, fornendo allo stesso tempo ai giocatori esperti l’opportunità di sfruttare e padroneggiare le abilità uniche dei loro eroi”.

Guarda il trailer dell’annuncio qui sotto. Visualizza i primi screenshot nella galleria.

Rimorchio pubblicitario