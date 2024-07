Deadpool e Wolverine sono in testa al botteghino lunedì; Dettagli della campagna promozionale

Esclusivo: La potente coppia dei Marvel Studios continua a guadagnare per quello che sembra Più di 21,5 milioni di dollari Si prevede che “The Last Day” andrà altrettanto bene al botteghino nazionale lunedì, se non di più, hanno detto stasera fonti.

A questo livello, Deadpool e Wolverine Si classifica facilmente come il miglior lunedì di sempre per un film classificato come R, superando il lunedì del 2016 piscina morta, Che è caduto durante le vacanze del Presidents Day quando ha incassato 19,7 milioni di dollari.

Di tutti i lunedì di luglio, adesso D&F Si preannuncia come il quarto migliore finora L’Uomo Ragno 2 (27,6 milioni di dollari, 5 luglio 2004), Barbie (26,1 milioni di dollari, 24 luglio 2023) e Il Cavaliere Oscuro (24,4 milioni di dollari, 21 luglio 2008). Anche martedì dovrebbe essere una giornata eccezionale D&FL’anno scorso, martedì, Barbie Il film ha incassato ulteriori 26 milioni di dollari di entrate.

Inoltre, possiamo dirti che la campagna promozionale del partner per Deadpool e Wolverine Il suo valore mediatico era di 135 milioni di dollari, più di quanto raccolto dalla Disney Pantera Nera: Wakanda per sempree più del primo e del secondo piscina morta Spesa combinata dei partner promozionali. È molto, soprattutto se lo prendi in considerazione Deadpool e Wolverine Non avevo un compagno di macchina (cosa, tra l’altro, non comune nei film vietati ai minori).

La campagna promozionale dei partner è stata lanciata dal vicepresidente senior del marketing Disney Ryan Stankiewicz e dal vicepresidente esecutivo del marketing, partnership ed eventi speciali presso lo studio Lil Brier, con il supporto di Ryan Reynolds Studio e dell’agenzia di marketing digitale Maximum Effort. l’angolo? Compila un elenco di partner che possono vendere Deadpool e WolverineQuesto marchio ha un tono funky e un cuore ribelle. Tra le campagne pubblicitarie su cui ha lavorato Maximum Effort figurano Adidas, Aviation American Gin, Dave & Busters, Heineken, Jack in the Box e Heinz.

La Marvel ha collaborato nuovamente con Adidas, l’azienda di calzature sportive che ha prodotto la prima linea Deadpool composta da Adidas Originals e prodotti performanti ispirati e caratterizzati dal film. La collezione è disponibile per l’acquisto in mercati selezionati dal 1 agosto. Notevoli nelle calzature sono i blocchi di colore e i dettagli distintivi di Deadpool e Wolverine, comprese battute sarcastiche sulle fodere dei calzini, caratteri linguistici censurati e buste portaoggetti – un cenno all’eccessiva quantità di buste che il Mercenario con la Bocca tiene sul suo vestito. Ci sono state attivazioni su TikTok con l’esclusivo personaggio “ShoePool”, una versione scarpa di Deadpool.

Per la prima volta in assoluto, Reynolds Aviation American Gin ha collaborato con un importante film cinematografico e ha rilasciato una serie in edizione limitata di sette bottiglie con design ispirati Deadpool e WolverineIl film e il gin sono stati proiettati in 1.500 espositori nei negozi. Si è diffuso anche nei bar, nei ristoranti, nei teatri e negli eventi speciali con cocktail a tema. Reynolds ha aggiornato il suo cocktail The Vasectomy in tempo per la festa del papà in quella che è stata una spinta mediatica a pagamento attraverso le trasmissioni digitali e i social media.

Per celebrare Dogpool, che ha rubato il film, la Disney ha collaborato con la Best Friends Animal Society, rendendola il partner ufficiale senza scopo di lucro del film. Per celebrare i migliori amici e gli eroi a quattro zampe, un annuncio di servizio pubblico sui media donati è andato in onda su reti televisive e carta stampata, ottenendo oltre 2 milioni di visualizzazioni in 48 ore. C’erano anche segmenti in onda locali che mettevano in evidenza Dogpool e le adozioni di animali domestici nei mercati chiave.

Immagini di Deadpool e Wolverine sono state collocate su 70 milioni di lattine di Coca-Cola Lattine e bottiglie. Questo è il posto:

Da Dave & Busters, c’era una macchina con gli artigli avvolta da un film piena di chicche cinematografiche, come un portachiavi dei Migliori Amici.

Digiorno è stato lo sponsor principale di quattro gusti di pizza in edizione limitata esposti e disponibili presso Target, Walmart e altri.

Google ha lanciato le sue prime uova di Pasqua con “ricerca circolare” su dispositivi Android a livello globale, sorprendendo i fan che cercano Deadpool, Wolverine, Ryan Reynolds o Hugh Jackman utilizzando i gesti, utilizzando animazioni personalizzate. La partnership è stata promossa attraverso un video personalizzato online e in negozio presso 7.000 sedi T-Mobile e su 650.000 schermi out-of-home.

Heineken è stato uno degli sponsor principali, con la campagna statunitense che ha ottenuto una portata globale nei mercati internazionali tra cui Messico, Cina, Singapore, Taiwan, Corea del Sud, Bahamas e Sud Africa con media a pagamento e supporto al dettaglio.

Stava giocando sul duo rosso e giallo di Deadpool e Wolverine Heinz Ketchup e senape. C’era un annuncio audace che faceva parte di una campagna statunitense con estensioni in Canada, Messico, Australia, Cina, Brasile, Cile e Costa Rica. C’è stato anche supporto tramite cartelloni pubblicitari, display dei parcheggi degli autobus, POS in negozio e social media/digitali a pagamento.

Jack nella scatola È stato introdotto un menu a tempo limitato in 2.000 località ispirato allo spuntino preferito di Deadpool: i chimichangas. Il menu comprendeva anche strisce di pollo piccanti e bastoncini di waffle. C’erano cartelli per i punti vendita, un gusto Coca-Cola Freestyle a tema (Mini Chimmy Chaser) e teste Jackball Air Ball in regalo con l’acquisto. E al Comic-Con di San Diego, i fan hanno avuto la possibilità di assistere all’intera acquisizione del negozio e di vedere i carrelli della spesa impacchettati. C’erano anche pacchetti omaggio di Blind Al con illustrazioni di fumetti e film ispirate al personaggio.

Old Spice aveva un annuncio personalizzato con il compagno di stanza di Deadpool, Blind Al (che può sicuramente ancora annusare). L’annuncio è stato accompagnato dal supporto al dettaglio di Walgreens (oltre 2.000 negozi), Kroger (1.500 negozi) e media a pagamento.

Xbox non solo era uno dei principali sponsor in 14 paesi, ma era anche il partner esclusivo del live streaming su Twitch. La console per videogiochi ha creato “controller per troie” che presentano modanature posteriori personalizzate ispirate ai glutei di Deadpool e Wolverine. C’erano anche console della Serie X avvolte in una tuta Deadpool con Katanas. Pubblicità all’aperto per questo sono state pubblicate a Times Square e nel luogo di nascita ufficiale di Wolverine, Alberta, Canada. L’azienda è stata anche un altro degli sponsor del Comic-Con per la foto e ha ospitato un incontro di cosplay, mostrando le nuove risorse di Fortnite Deadpool nel gioco.