Delta sta servendo solo pasta a migliaia di passeggeri internazionali dopo che il cibo “andato a male” ha costretto un aereo a deviare

“Per estrema cautela, i team Delta hanno modificato in modo proattivo il servizio pasti a bordo su una serie di voli internazionali mercoledì 3 luglio”, ha detto un portavoce di Delta in una dichiarazione alla CNBC.

Delta si è scusata con i clienti per la segnalazione di cibo avariato nella cabina principale del volo da Detroit ad Amsterdam.

“Questo non è il servizio per cui Delta è conosciuta e ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti per l’inconveniente e i ritardi dei loro voli”, ha affermato Delta.

Mercoledì, in una e-mail ai dipendenti, Ash Dockte, che guida il servizio di bordo di Delta, ha affermato che la compagnia aerea sta indagando su cosa è andato storto e che “sono state implementate azioni correttive immediate per evitare che si ripeta”.

Do&Co, la filiale del catering di Delta, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

“Come ultima linea di difesa, si prega di ispezionare il piatto prima di servirlo e di non servire cibo che possa contenere materiali contaminati”, ha scritto Dahukti, sottolineando che gli incidenti legati alla sicurezza alimentare a bordo sono “estremamente rari”.

L’incidente è avvenuto nel bel mezzo dell’alta stagione estiva dei viaggi, quando Delta e i suoi rivali competono per i passeggeri. Henry Harteveldt, consulente di viaggio e fondatore dell’Atmospheric Research Group, ha affermato che le compagnie aeree servono migliaia di pasti al giorno ai clienti e tali incidenti sono rari.

“La Delta adotta misure prudenti. Quando hai un problema alimentare, non vuoi che nessuno si ammali a bordo”, ha detto Harteveldt. “Mangiare solo pasta è la scelta più sicura e intelligente.”

Il settore aereo deve affrontare un’altra sfida: un possibile sciopero dei lavoratori di Jet Gourmet, un’importante azienda che fornisce catering a bordo. I mediatori federali hanno liberato Gate Gourmet e i suoi sindacati dalla mediazione all’inizio di questa settimana, ponendo le basi per un potenziale sciopero alla fine di luglio.

“Gate Gourmet ci serve in 19 stazioni locali e stiamo rivedendo le strategie per limitare le interruzioni per voi e per i nostri clienti qualora si verificassero interruzioni”, ha dichiarato Dochty in una nota ai dipendenti mercoledì.