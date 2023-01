Dentro New Warner Bros. di Greg Berlanti. Megadeal – The Hollywood Reporter

Greg Berlanti Crede così tanto nel tradizionale modello di studio che è il punto focale del suo nuovo accordo globale Televisione della Warner Bros.

Il prolifico produttore, che detiene il record per il maggior numero di originali scritti in onda o nelle opere contemporaneamente, ha firmato per Un nuovo accordo quadriennale completo Con la sua casa di lunga data alla WBTV per la quale sarebbe stato premiato con lo studio. Il nuovo accordo – a partire dal 2024 dopo la scadenza di quello attuale – vedrà Berlanti e lo studio compensati per il successo delle sue esibizioni al posto della sua produzione discografica.

Berlanti è attualmente negli ultimi due anni di un’estensione quadriennale che ha firmato con WBTV nel giugno 2018. Con l’accordo da 400 milioni di dollari, la Warners ha acquistato il back-end degli spettacoli DC Comics di Berlanti prodotti per The CW (lampo della freccia ecc.) poiché l’accordo negoziato da WME includeva anche bonus per il numero di spettacoli che l’eccezionale produttore aveva per lo studio.

Secondo l’accordo concluso da Berlante Il nuovo team CAA Guidata da Joe Cohen, Berlanti Productions opererà più come uno studio all’interno della Warners e sarà ricompensata insieme allo studio in base al successo dei contenuti che offre, richiamando i giorni precedenti alla trasmissione, quando i flussi di entrate secondarie e gli avanzi erano componenti chiave di fare affari. Fonti affermano che Warners ha semplificato l’accordo per rimuovere la contabilità separata per i singoli programmi e ha scelto invece di concentrarsi sul potenziale valore legacy della prossima ondata di contenuti di Berlanti.

Fonti vicine allo showrunner hanno notato che Berlanti è sempre più concentrato sull’offerta di tariffe come quelle di HBO Max padrona di casa – che ha battuto dozzine di nomination agli Emmy Award – e Netflix Sei, che continua a raccogliere cifre significative di visualizzazione dei dispositivi di streaming dopo non essere riuscito a trovare un pubblico su Lifetime. Fonti affermano inoltre che mentre Berlanti ha contribuito a lanciare un’ondata di serie TV a fumetti con successi DC inclusi Freccia E Superman e LoisLa tariffa DC Comics non sarà il punto focale del suo nuovo accordo con la Warner. (I rappresentanti di Berlanti, Warners e DC hanno rifiutato di commentare.)

Scommettendo sullo studio system, Berlanti si concentra tanto sul valore vintage della sua produzione quanto sul successo iniziale. Sotto la guida di Channing Dungey e del suo assistente senior, Brett Paul, Warners continua a servire come fornitore di contenuti per i fratelli aziendali HBO e HBO Max, vendendo anche ad acquirenti esterni (come Apple e Netflix). Una volta scaduto il periodo di trasmissione di uno spettacolo, Warners mantiene i diritti sul programma e può venderlo sia a livello nazionale che internazionale, aprendo la strada a Berlante per incassare la sua prossima ondata di successo. sto pensando a gli amici E La teoria del Big Bang come primi esempi. Una volta scaduto l’attuale accordo di streaming con HBO Max per entrambi gli spettacoli, Warners vincerà di nuovo vendendo quegli spettacoli per sempre.

Berlanti, attualmente ad Atlanta per dirigere Apple Progetto ArtemideDovrebbe anche concentrarsi maggiormente sulla creazione di sceneggiature originali nell’ambito del suo nuovo accordo mentre The CW sposta il suo modello di business verso la redditività e ciò che le fonti dicono saranno meno di cinque originali americani. Questo non vuol dire che non continuerà a supervisionare la prossima generazione di showrunner, con artisti del calibro di offerte di Berlanti Productions tra cui HBO Max Detective ragazzo morto, ragazze sull’autobus E Di più, Tra l’altro.