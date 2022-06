Dettagli della seconda stagione di Squid condivisi dal creatore della serie Netflix

stagione 2 di Serie Netflix gioco dei calamari La luce verde (luce rossa) è stata data da servizio di trasmissione – Ed è sicuro dire che i giochi sono appena iniziati…

Lo showrunner Hwang Dong-hyuck ha annunciato in una dichiarazione, dicendo: “ICi sono voluti 12 anni R per portare la prima stagione di Nella vita l’anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni per gioco dei calamari Per diventare la serie Netflix più popolare di tutti i tempi. Come scrittore, regista e produttore, gioco dei calamariUn grande grido per i fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo. “

Poi ha anticipato alcune delle cose che possiamo aspettarci dalla seconda stagione di Squid: ” E ora Ji-hoon è tornato. davanti, dietro […] L’uomo con la tuta strofinare potrebbe tornare. Conoscerai anche l’amico di Young-hee, Cheol-su. Unisciti di nuovo a noi per un nuovo round. “

Interpretato da Lee Jong Jae, Ji Hoon è stato uno degli unici personaggi sopravvissuti nella prima stagione – ha finito per vincere lo Squid Game – basato su una serie di tradizionali giochi d’infanzia coreani – mentre il resto di coloro coinvolti in vari comportamenti raccapriccianti è morto nel Una svolta brutale in un gioco ad alto rischio.

The Front Man, interpretato da Lee Byung-hun è il malvagio leader degli uomini mascherati che sovrintendono ai giochi, mentre “l’uomo vestito”, noto anche come The Salesman (Gong Yoo), frequenta le stazioni ferroviarie cercando di attirare le persone nel giochi per ottenere un lucroso premio in denaro.

Nel frattempo, Young-hee è il nome della marionetta inquietante che ha guidato il gioco di Red Light, Green Light la scorsa stagione, quindi non abbiamo dubbi sul fatto che il suo ragazzo sia assetato di sangue.

Puoi trasmettere in streaming Squid Stagione 1 su Netflix in questo momento.