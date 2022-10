Dogecoin è salito alle stelle nell’accordo su Twitter di Elon Musk

(Reuters) – Dogecoin è salito di oltre il 70% sabato, estendendo i guadagni questa settimana dopo che Elon Musk ha raggiunto un accordo da 44 miliardi di dollari per acquisire Twitter la scorsa settimana.

Tesla Corporation (TSLA.O) Il CEO, convinto sostenitore della criptovaluta, ha avuto un enorme impatto sui prezzi di Dogecoin e Bitcoin.

Tesla ha iniziato ad accettare dogecoin come pagamento per i suoi prodotti all’inizio di quest’anno e anche il marchio di profumi Musk appena lanciato può essere acquistato con dogecoin.

L’exchange di criptovalute Binance, che ha investito 500 milioni di dollari nell’acquisto di Twitter da parte di Musk, ha affermato che sta esaminando strategie su come blockchain e criptovalute possono essere utili per Twitter.

Twitter ha iniziato a esplorare modi per integrare la tecnologia blockchain sotto la guida del suo co-fondatore ed ex CEO Jack Dorsey, che era un sostenitore di Bitcoin.

Musk ha twittato questo mese che sta acquistando Twitter per creare “un’app per tutto”. L’idea di avere tutto è nata in Asia con aziende come WeChat, che consente agli utenti non solo di inviare messaggi ma anche di effettuare pagamenti, fare acquisti online o chiamare un taxi.

I tweet di Musk su Dogecoin, incluso uno che ha soprannominato “Crypto People”, hanno trasformato la valuta digitale un tempo oscura iniziata come uno scherzo sui social media, nel sogno di uno speculatore.

Musk, che ha promesso di ripristinare la libertà di espressione su Twitter, è stato inondato di richieste e richieste di ripristinare gli account dei titolari di account vietati e dei leader mondiali.

Ha detto su Twitter venerdì che Twitter formerebbe una bacheca di contenuti “con punti di vista ampiamente diversificati” e ha affermato che non sarebbero state prese decisioni significative sui contenuti o sulla riconsiderazione prima della convocazione della commissione.

In un tweet di sabato, il miliardario ha affermato che in futuro gli utenti di Twitter potranno scegliere quale versione della piattaforma di social media preferiscono fornendo valutazioni sui propri tweet.

“Essere in grado di decidere quale versione di Twitter si desidera è probabilmente la migliore, per quanto riguarda la valutazione della maturità del film”, ha affermato.

Rapporti aggiuntivi di Barangut Kaur e Akanksha Khushi a Bengaluru; Montaggio di Kelia Ozil e Nick Szyminski

