Dopo settimane di logoramento, i giocatori di Helldivers 2 hanno catturato Malelevelon Creek in poche ore dopo un nuovo ordine principale, ma i robot lo rivogliono già indietro

aggiornare: Questo non è ancora uno scherzo del pesce d'aprile, ragazzi. La comunità di Helldivers 2 ha finalmente liberato Malelevelon Creek, poche ore dopo che il pianeta assediato aveva ricevuto un importante ordine di mira. Ma la battaglia continua ancora. I giocatori hanno terminato quello precedente in brevissimo tempo, quindi oggi diventa un doppio giorno: la comunità deve ora difendere Malelevelon Creek, Draupnir e Ubanea da un intenso attacco degli Automi.

Al momento in cui scrivo, Malelevelon Creek e Draupnir rimangono sicuri al 100%, con Ubanea al centro del fronte difensivo. I bot attualmente hanno un leggero vantaggio, ma la base di giocatori si sta appena riscaldando e la difesa di Ubanea ha ancora più di 23 ore di tempo.

Al nuovo comando principale restano 2 giorni e 14 ore, quindi sarà una lunga battaglia. “Nonostante la disperazione, se questa nuova invasione avrà successo, potrebbe mettere a repentaglio la nostra capacità di distruggere i robot in tempo per prevenire la loro prossima invasione”, si legge nella trasmissione in-game, apparentemente riferendosi all'avvicinarsi della forza robotica di cui si era parlato in precedenza. gioco Messaggio di gioco. “Mantieni la posizione.”

Arrowhead sta essenzialmente gettando un osso ai giocatori testardi presentando il torrente su un piatto d'argento, quindi minacciando immediatamente di portarlo via man mano che la popolazione dei bot aumenta, il che è totalmente in linea con il marchio. La guerra continua per sempre, ora con i fili narrativi del fallito comando principale dello scorso fine settimana intrecciati nella storia di Creek in corso: una straordinaria impresa di narrazione improvvisata. Cosa penserà Joel dopo?

Storia originale:

In uno sviluppo confuso, lo sviluppatore Arrowhead e il Game Master Joel hanno visto seguire la volontà della base di giocatori, Divertitori Infernali 2 Il nuovo Ordine del Maestro ha puntato il bersaglio su Malelevelon Creek per liberare il controverso pianeta una volta per tutte.

“Gli Automi hanno occupato e minato illegalmente Malevon Creek per troppo tempo”, si legge nel nuovo ordine principale. “È ora di riprenderselo.”

Riepiloghi settimanali, storie delle comunità che ami e altro ancora

Non è nemmeno uno scherzo del pesce d'aprile. Questo master richiede solo 24 ore e ti farà guadagnare 35 medaglie. C’è anche un messaggio di accompagnamento da parte dei dirigenti senior:

“ Diverse settimane fa, i nostri concittadini guardavano con orrore Anche Malefon Creek cadde in mano ai droidi. Milioni di eroi coraggiosi sono morti cercando di difenderlo. Per troppo tempo i robot hanno mantenuto la loro occupazione illegale, profanando la memoria delle vittime esaurendo rapidamente i giacimenti di rodio eccezionalmente ricchi del pianeta. Questa farsa non potrà più continuare.

“Vendica e onora i nostri eroi. Ferma il furto di metalli preziosi. Libera la Baia di Maleflon.”

Al momento in cui scrivo, i Creek sono già liberati al 91%, con oltre 107.000 giocatori attivi che contribuiscono, grazie in gran parte alla banda di Craker devoti che stavano già – anzi sempre – liberando il pianeta prima che questo importante ordine cadesse. .

(Credito immagine: Arrowhead Game Studios)

La cosa interessante qui è che questa campagna ufficiale di Al Khor segue questo Un importante ordine fallito è stato in gran parte deragliato dalla confusione Di più Il torrente . Come puoi vedere, in precedenza i giocatori avrebbero dovuto attaccare Obania e poi il Tibet, ma poiché Maleflon Creek si trovava nello stesso settore, un pianeta vicino, E Portando lo stesso segno di “liberazione” dei pianeti bersaglio, Molti giocatori, me compreso, lo leggono per far parte del sistema .

La situazione peggiorò quando il pianeta Drubnir, un pianeta collegato in un settore adiacente, fu improvvisamente attaccato, tagliando la strada per Obanya e lasciando il Tibet inaccessibile. Quindi avevamo Malelevelon Creek disponibile nello stesso settore dell'attuale sistema principale, ma Ubanea e Tibit erano grigi con un pianeta facile da perdere in un settore parallelo che bloccava il percorso – ancora una volta, tutti con lo stesso segno di rilascio. Questo, combinato con il costante battaglione di Crakers, i cui ranghi fanno apparire il pianeta attivo e importante, sembra aver deviato le forze lontano dal Tibet e verso il Khor, che sembrare Come se fosse parte del comando principale.

L'intera faccenda è stata allo stesso tempo una straordinaria impresa di narrazione emergente, ora formalizzata dall'ordine principale del giorno di smantellamento del torrente una volta per tutte, e da una gloriosa interruzione delle comunicazioni. (Onestamente, probabilmente abbiamo bisogno di una nuova etichetta distinta con cui i pianeti siano inclusi nel sistema principale.) I giocatori di Helldivers 2 erano così democratici che perseguivano ciecamente tutto ciò che necessitava di modifiche, al diavolo gli ordini.

Soprattutto, decine di migliaia di giocatori hanno combattuto per tutto il tempo contro bug sul lato opposto del fronte di guerra, innescando il dibattito sul seguire attivamente i comandi chiave rispetto al giocare casualmente per divertimento. Ovviamente entrambi gli approcci sono validi: è un gioco, divertiti. Helldivers 2 ora incontra i giocatori nel mezzo facendoli uscire da Malelevelon Creek – si spera per sempre – e riportandoli su pianeti più urgenti con quella che ironicamente sembra una facile missione contro un boss.