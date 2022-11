Gli esperti Apple affermano che non dovresti sprecare i tuoi soldi per questo aggiornamento dello spazio di archiviazione

Due iPhone impilati

Ti ritrovi a rimescolare lo spazio di archiviazione sul tuo iPhone? Hai regolarmente a che fare con fastidiosi popup di archiviazione completa che appaiono solo quando sei pronto per scaricare un’app o intraprendere un’azione importante foto o video? La soluzione potrebbe non essere quella che pensi. Anche se Apple offre Soluzioni di archiviazioneesperto tecnico David Brighton, autore di Electricwheel.comdice che non dovresti mai sprecare i tuoi soldi per questo aggiornamento dello storage.

Che cos’è l’aggiornamento dello spazio di archiviazione Apple?

La prima cosa è la prima: cos’è esattamente l’aggiornamento dello storage di Apple? “Un aggiornamento di archiviazione in un dispositivo è un aumento della quantità di spazio disponibile per archiviare i dati”, ha affermato Brighton. “Ciò può essere ottenuto aggiungendo più memoria al dispositivo o utilizzando un dispositivo di archiviazione con una capacità maggiore come un disco rigido”.

Secondo Brighton, non dovresti mai sprecare i tuoi soldi per un aggiornamento dello spazio di archiviazione per due motivi principali:

“Prima di tutto, l’aggiornamento del volume non migliorerà le prestazioni complessive del sistema”, ha affermato Brighton. “Certo, potresti ottenere un leggero aumento di velocità, ma non sarebbe abbastanza grande da giustificare il costo di un aggiornamento. In secondo luogo, la maggior parte delle persone non si avvicina mai all’utilizzo di tutto lo spazio di archiviazione. A meno che tu non sia un utente esperto e tu hai molte app impegnative, probabilmente scoprirai che la tua attuale capacità di archiviazione è più che sufficiente.

Cosa dovresti fare invece per recuperare spazio di archiviazione

Non preoccuparti, se stai cercando di recuperare spazio di archiviazione sul tuo iPhone, ci sono alcune cose che puoi fare. Per prima cosa, dai un’occhiata a ciò che occupa più spazio sul tuo dispositivo, consiglia Brighton. “Se hai molta musica o foto, considera la possibilità di archiviarla da qualche altra parte, ad esempio nel cloud o su un’unità esterna”, ha detto Brighton. Puoi anche eliminare tutte le app inutilizzate o cancellare vecchi file e dati che non ti servono più.

Un’altra opzione è passare a un iPhone di capacità maggiore. “In questo modo, avrai più spazio per le cose che vuoi tenere sul tuo dispositivo”, ha detto Brighton. Qualunque sia il percorso che scegli, assicurati di essere proattivo nel recuperare spazio di archiviazione sul tuo iPhone in modo da poter continuare a usarlo senza problemi.

Non devi avere a che fare con i popup di archiviazione persistenti: prendi misure proattive per risparmiare spazio o pianifica in anticipo se sospetti di aver bisogno di più spazio.