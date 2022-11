Drake e 21 Savage hanno ordinato di smettere di usare copertine di Vogue false

drago E il 21 selvaggio Ti è stato ordinato di smettere di usare il falso Rivista Vogue Storia di copertina per promuovere il loro album collaborativo ‘perderlo’.

Un giudice si è pronunciato a favore dell’editore Condé Nast oggi (10 novembre) e ha emesso un’ordinanza restrittiva temporanea e un’ingiunzione preliminare contro il rapper secondo la pittura.

Il giudice ha affermato che la copertina falsa probabilmente violava i marchi dell’editore perché Drake e 21 stavano “ingannando i consumatori” e “ingannando il pubblico”. Hanno aggiunto: “Emettere l’ingiunzione temporanea richiesta nell’interesse pubblico per proteggere il pubblico da confusione, inganno ed errore”.

L’ordine del giudice Drake e 21 Savage proibisce “l’uso, l’esposizione, l’opposizione o la distribuzione” di copertine o copie contraffatte che hanno stampato e richiede anche loro di rimuovere siti Web e post sui social media che condividono l’immagine. Inoltre, la coppia dovrebbe smettere di menzionare la direttrice di Vogue Anna Wintour.

secondo TMZE il Rivista Vogue Wintour “non ha supportato [‘Her Loss’] Ad ogni modo” e chiesto più volte per tutte le promozioni utilizzando Rivista Vogue Nome da rimuovere.

Il verdetto arriva due giorni dopo il rapper causa di Rivista Vogue Dopo aver condiviso la copertina di una rivista falsa.

La causa è stata intentata da Condé Nast ed entrambi l’hanno accolta roccia rotolante E il forconeHa affermato che le azioni della coppia erano una “campagna ingannevole” che la società non ha autorizzato.

Si sostiene inoltre che “un falso caso di Rivista VogueSono stati distribuiti nelle grandi città del Nord America, portando i fan a credere che le riviste fossero reali.

Entrambi i rapper devono ancora commentare le accuse.

“Her Loss” è stato il primo progetto collaborativo a figura intera per Drake e Savage al suo lancio lo scorso venerdì (4 novembre). Il rapper è apparso in diversi brani insieme in passato, a partire dall’uscita di “Sneakin” nel 2016. Entrambi sono apparsi anche in La cantante Jussie JPercorso di campionamento “Conversazione col coltello” (Dall’album solista di Drake 2022 Onestamente, non importa.), così come il sig. Ora e’ fianco a fianco metro Bumen.

In una recensione a tre stelle dell’album, NME Ha scritto: “Nonostante alcune grandi melodie e alcune battute pesanti, Her Loss è una delusione.

“La misoginia pervasiva in tutto il disco è un sintomo di un problema più ampio: questo album è essenzialmente un’impronta vocale del mio ego enormemente gonfiato”.