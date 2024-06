È morto all’età di 80 anni il comico Martin Mull, protagonista del film “Mary Hartman”

È morto giovedì Martin Moll, il comico, musicista e intrattenitore che ottenne grande attenzione negli anni ’70 in spettacoli come “Mary Hartman, Mary Hartman” e “Fernwood 2-Night” e rimase attivo in televisione e nel cinema per oltre mezzo secolo. nella sua casa di Los Angeles. Aveva 80 anni.

Sua moglie, Wendy Moll, ha confermato la sua morte. La sua famiglia ha detto che è morto dopo una lunga malattia. Non è stata fornita alcuna motivazione.

In “Mary Hartman”, il signor Moll ha interpretato Garth Gimple, un violentatore domestico morto quando è stato pugnalato con la stella in cima a un albero di Natale in alluminio.