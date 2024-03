È probabile che la Corte Suprema respinga le restrizioni governative sulla comunicazione sui social media

Lunedì la Corte Suprema sembrava pronta a respingere il tentativo guidato dai repubblicani di inasprire il governo federale dal fare pressioni sulle società di social media affinché rimuovano post dannosi e disinformazione dai loro siti. La maggioranza dei giudici di tutto lo spettro ideologico ha espresso preoccupazione per l’impedimento ai funzionari della Casa Bianca e ad altri dipendenti federali di comunicare con le aziende tecnologiche in merito a incarichi che il governo ritiene critici per la salute pubblica, la sicurezza nazionale e le elezioni.

Il caso coinvolge due stati a guida repubblicana – Missouri e Louisiana – e una causa avviata da singoli utenti di social media. Accusano l'amministrazione Biden di violare il Primo Emendamento gestendo un'ampia “agenzia di audit” federale per influenzare i siti affinché modifichino o rimuovano posizioni.

I giudici Elena Kagan e Brett M., che in precedenza hanno prestato servizio rispettivamente nelle amministrazioni democratica e repubblicana. Kavanagh ha suggerito che tali scambi erano eventi regolari e non equivalevano a censura o coercizione da parte del governo in violazione del diritto costituzionale alla libertà di parola.

Presidente della Corte Suprema John G. Roberts Jr. ha osservato che il governo federale ha numerose agenzie che non sempre parlano con una sola voce.

“Non è un monolite”, ha detto in uno scambio con l'avvocato che rappresenta la Louisiana. “Ciò dovrebbe diluire considerevolmente il concetto di coercizione. Non dovrebbe?”

Il caso offre alla Corte Suprema l'opportunità di definire il modo in cui i funzionari governativi interagiscono con le società di social media e interagiscono con il pubblico online in un momento in cui tali piattaforme svolgono un ruolo sempre più importante nelle elezioni e nel dibattito pubblico. Ai giudici viene chiesto di chiarire quando gli sforzi del governo per combattere la disinformazione oltrepassano il confine tra la coercizione ammissibile e la coercizione incostituzionale.

Tra le molte controversie che i giudici sottoporranno al processo ci sono le affermazioni sostenute dai repubblicani secondo cui le società di social media collaborano con gli alleati democratici per mettere a tacere le voci conservatrici online.

Lunedì, durante le discussioni orali, l’alta corte è apparsa pronta ad accogliere una sentenza restrittiva, con diversi giudici che hanno suggerito che gli stati e gli individui dietro la causa non hanno basi legali sufficienti per citare in giudizio l’amministrazione Biden. Diversi giudici hanno affermato che le persone non potevano dimostrare un collegamento diretto tra la pressione del governo sui siti e le aziende tecnologiche che rimuovevano i post ritenuti problematici dal governo.

Kagan ha fatto pressione sul procuratore generale della Louisiana per avere la prova che il governo – e non le società di social media – fosse responsabile della rimozione dei post problematici.

“Come si confronta l'azione del governo con l'azione della piattaforma?” chiese Kagan.

Il Primo Emendamento impedisce al governo di censurare i discorsi e di punire le persone che esprimono opinioni diverse. Ma l’amministrazione Biden afferma che i funzionari hanno il diritto di condividere informazioni, partecipare al dibattito pubblico e sollecitare azioni, soprattutto quando forniscono informazioni accurate sulla salute pubblica e sulle elezioni.

Brian Fletcher, il principale vice procuratore generale, ha affermato che i funzionari governativi hanno da tempo il potere di usare la predicazione prepotente per informare e persuadere. Ha detto che la sentenza del tribunale di grado inferiore gli impedirebbe di rivolgersi a migliaia di funzionari governativi, inclusi agenti dell'FBI e assistenti presidenziali. Minacce alla sicurezza nazionale e alla salute pubblica.

Lo hanno riferito alla corte i procuratori generali del Missouri e della Louisiana Il governo federale è andato troppo oltre costringendo le società di social media a sopprimere e censurare il discorso dei singoli utenti e coinvolgendosi profondamente nelle decisioni delle aziende di rimuovere contenuti specifici.

Il procuratore generale della Louisiana J. Benjamin Aguinaga afferma che l’amministrazione Biden ha sottoposto i siti a una pressione incessante, usando calunnie e molestie, non predicazioni prepotenti.

“Quello era bullismo”, ha detto alla corte.

Il documento davanti alla Corte Suprema include messaggi di posta elettronica tra funzionari dell’amministrazione Biden e società di social media, tra cui la società madre di Facebook, Meta e X, che mostrano conversazioni tese nel 2021 mentre la Casa Bianca e funzionari della sanità pubblica facevano una campagna affinché gli americani ottenessero un vaccino contro il coronavirus. .

Il giudice della Corte distrettuale della Louisiana ha esaminato il caso Biden si è pronunciato contro l'amministrazione, che sembra aver diretto “il più grande assalto alla libertà di parola nella storia americana”. L'ordine del tribunale ha vietato a migliaia di dipendenti federali di influenzare in modo improprio le aziende tecnologiche per rimuovere determinati contenuti.

La Corte d'Appello del 5° Circuito degli Stati Uniti ha tuttavia ridotto la sentenza L’ordine si applica a un piccolo numero di funzionari e agenzie governative, tra cui l’Ufficio del Surgeon General, la Casa Bianca, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e l’FBI.

Un collegio di tre giudici della corte d'appello conservatrice ha affermato che la Casa Bianca “ha costretto i siti a prendere le loro decisioni di moderazione attraverso messaggi minacciosi e minacce di conseguenze negative”. La commissione ha inoltre riscontrato che la Casa Bianca “ha sostanzialmente incoraggiato le decisioni dei siti dettando i loro processi decisionali in violazione del Primo Emendamento”.

Nel mese di ottobre, il È intervenuta la Corte Suprema L'amministrazione Biden ha consentito alle società di social media di riprendere i contatti mentre la causa era pendente. I tre giudici più conservatori della corte hanno dissentito, affermando che la mossa della maggioranza è stata "profondamente preoccupante" e che "la censura governativa del discorso privato è antitetica alla nostra forma di governo democratica".

I giudici Clarence Thomas e Neil M. Il giudice Samuel A., che si è unito a Gorsuch. Alito Jr. ha affermato che consentire a tali comunicazioni di continuare “potrebbe essere visto come dare al governo il via libera per utilizzare tattiche draconiane per deviare la presentazione delle opinioni sul governo da parte di media sempre più dominanti che diffondono notizie. È molto spiacevole”.

Separatamente dalla causa, i repubblicani della Camera stanno indagando su come le aziende tecnologiche hanno gestito le richieste dei funzionari dell’amministrazione Biden per migliaia di documenti dai siti web. I conservatori hanno anche intentato cause legali e registrato richieste di corrispondenza privata tra attivisti, aziende tecnologiche e ricercatori accademici che studiano cospirazioni elettorali e sanitarie.