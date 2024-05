Ecco cosa aspettarsi dalla conferenza degli sviluppatori Apple

Le azioni di Apple (AAPL) vengono scambiate in rialzo, mantenendo il rating di acquisto e l’obiettivo di prezzo di 230 dollari dopo che Bank of America lo ha ribadito come la scelta migliore. Yahoo Finanza Don Hawley Ecco un’analisi dettagliata di cosa aspettarsi dalla prossima conferenza mondiale degli sviluppatori dell’azienda.

Hawley osserva che gli investitori vogliono saperne di più sulle iniziative AI di Apple perché la società è relativamente in ritardo nella corsa all’intelligenza artificiale. Tuttavia, Howley spiega che il colosso della tecnologia si sta prendendo il tempo necessario con i suoi prodotti di intelligenza artificiale poiché aziende come Google stanno attualmente affrontando le ricadute delle conseguenze indesiderate dei motori di ricerca AI.

“Apple è tutta una questione di qualità e finitura. Si tratta di offrire un prodotto che la gente ama, e se sbagliano, penso che sia un problema più grande di niente”, dice Hawley.

Per ulteriori approfondimenti da parte degli esperti e le ultime azioni del mercato, fai clic qui per guardare l’episodio completo di Morning Brief.

Trascrizione video

Buone vibrazioni per Apple Bank of America questa mattina ha ribadito la società come una delle migliori scelte, ha mantenuto un rating di acquisto e ha mantenuto un obiettivo di prezzo di $ 230 sul titolo B di A. Gli analisti sono ottimisti sull’adozione di telefoni abilitati all’intelligenza artificiale.

Loro stanno arrivando.

Dan Dan Yahoo finanze, Dan Halley Ecco dimmi se questi telefoni abilitati all’intelligenza artificiale arriveranno o no.

Penso che stiano chiamando al telefono.

Ah sì, al telefono dovresti fare workshop sulle citazioni.

SÌ.

Ehm, ma voglio dire, guarda, questo è qualcosa su cui Apple deve chiaramente lavorare.

Non hanno alcuna capacità di intelligenza artificiale che faccia qualcosa in questo momento.

Lo stanno stuzzicando già da qualche tempo.

Tim Cook lo ha preso in giro in varie chiamate sugli utili poiché sono stati lasciati nella polvere.

Microsoft ha l’intelligenza artificiale generativa, Google ha l’intelligenza artificiale generativa Meta AI, tutte queste aziende lo stanno facendo.

Hmmm, qualche allagamento.

Ah, ma Apple è stata esclusa, quindi molti analisti lo vedono come una sorta di nuovo driver per le vendite di smartphone.

Ora, mi sento così?

No, no, beh, non lo so, io, io, se WW mostra qualcosa in DC che penso possa entusiasmare la gente, il software funzionerà e non farà nulla di giusto.

Le persone si preoccupano della fotocamera, dello schermo e della batteria.

Ora, oltre a ciò, devono esserci alcune funzionalità software straordinarie.

Nessuno è mai lo stesso, amico.

Hai ricevuto l’aggiornamento di Siri?

Hai mai sentito qualcuno dirlo?

No, anche quando è uscito Siri, le persone erano simpatiche.

Scusa scusa.

Sì, ho attivato il telefono di tutti.

Ehm, ma penso che se potessero fare qualcosa con un software che faccia entusiasmare le persone per II, quello sarebbe un driver.

La storia continua

Ora, che aspetto ha?

Non lo so.

Bene, dal momento che Samsung e Google hanno già funzionalità di intelligenza artificiale integrate nei propri telefoni, non è proprio questo un motivo per cui le persone vogliono acquistarli, giusto?

Riguarda le funzionalità offerte fisicamente dai telefoni.

Quindi non so se sarà il pilota che tutti sperano.

A meno che non sia proprio quello che dice Apple.

Guarda quanto è fantastico rispetto agli altri là fuori, fa venire voglia alle persone di comprarlo.

Quindi Dan, immagino che qualsiasi delusione alla Worldwide Developers Conference del prossimo mese, quale pensi sarà l’impatto, o ciò che dicono gli analisti potrebbe essere qui anche per Apple. La domanda per i loro telefoni, almeno nel breve termine?

Beh, penso che in realtà sia in un certo senso stabilire la posta in gioco per il futuro di Apple e del suo software, perché sono già indietro in questa tecnologia.

Questo cambia le cose, non è vero?

Microsoft ha dimostrato che si tratta di tecnologie interessanti che possono fare molto sui propri laptop, giusto?

Hanno nuove funzionalità come Recall, che può recuperare tutto ciò che hai fatto sul tuo telefono in passato, anche se hai modificato le impostazioni nel giro di pochi anni, giusto?

Wow, fanno cose interessanti e interessanti.

Apple dovrebbe offrirlo su tutto, non solo sull’iPhone.

Quindi se non lo fanno, se deludono, non credo che riusciranno a conquistare persone che non compreranno un iPhone.

Ehm, ma penso che lascerà Wall Street e, secondo gli analisti, Apple ha perso il suo vantaggio. Come hai detto un minuto fa, Apple è ora vista come un grande ritardatario nella corsa all’intelligenza artificiale per quanto riguarda l’adozione dell’intelligenza artificiale.

È il modo giusto di guardare ad Apple a questo punto?

Penso che sia un po’ sorprendente che tu abbia coperto l’azienda per così tanto tempo e che normalmente sia all’avanguardia quando si tratta di progressi tecnologici e di adozione.

Sì, penso, penso che sia un, quando si tratta di dove vogliono essere, penso che dovrebbe esserci almeno qualcosa da vedere in anteprima, giusto?

Sono, sono indietro, vero?

Ma se guardi a qualcosa come Um Meta, stanno rilasciando queste tecnologie come open source.

Quindi non è ancora riuscito a trovare posto in molti prodotti.

E’ più dal lato promozionale.

Sai, Amazon, ovviamente, è di più, hanno l’assistente Rufus uh AI, che è utile ma ha i suoi problemi.

Umm Google ha iniziato a dirti di mangiare i sassi, vero?

Quindi Apple non vuole farlo bene.

Penso che Apple e il concetto di Apple siano un problema più grande del problema di Apple per qualcosa come Google.

Ora, questo è un grosso problema per Google perché deve essere una fonte di fiducia online.

Non stai dicendo di cercare su Google così velocemente perché non ti fidi di loro, lo stai facendo perché ti fidi di loro.

Quindi questo è un grosso problema per Google.

Apple è tutta una questione di forma e finitura.

Si tratta di fornire un prodotto che le persone desiderano e, se lo guidano, penso che sia un problema più grande di niente.

Nessuno dovrebbe sorprendersi che l’intelligenza artificiale dica agli esseri umani di mangiare le rocce.

SÌ.

Voglio dire, bar, mangia rocce, mangia pasta.

Va assolutamente bene.

Ah, e sì, sì, voglio dire, guarda, non è, ah, come se tu andassi mai su Google per qualcosa di importante, sai?

Quindi, lasciamo le cose come stanno.

Ecco le migliori impostazioni che hai per noi questa mattina.