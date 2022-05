Elon Musk afferma che il team legale di Twitter gli ha detto che ha violato un accordo di non divulgazione

14 maggio (Reuters) – Elon Musk ha twittato sabato (TWTR.N) Il team legale lo ha accusato di aver violato un accordo di riservatezza rivelando che la dimensione del campione per i controlli della piattaforma di social media sugli utenti automatizzati era 100.

“Il legale di Twitter è stato convocato per lamentarsi di aver violato il loro accordo di non divulgazione rivelando che la dimensione del campione di scansione bot è 100!” Musk, CEO del produttore di auto elettriche Tesla, ha twittato (TSLA.O).

Musk ha twittato venerdì che il suo accordo in contanti da 44 miliardi di dollari per rendere privata la società è “temporaneamente sospeso” mentre attende i dati sulla percentuale dei suoi account falsi. Leggi di più

Ha detto che il suo team testerà un “campione casuale di 100 follower” su Twitter per identificare i bot. La sua risposta a una domanda d’accusa ha acceso Twitter.

Quando un utente ha chiesto a Musk di “chiarire il processo di filtro dei bot”, ha risposto: “Ho scelto 100 come numero per la dimensione del campione, perché è ciò che Twitter usa per un <5% di account falso/spam/duplicato".

