Eminem condivide un ballo padre-figlia con Hailey Jade al suo matrimonio

Ora questo sembra un lavoro per papà!

In Pubblicato su Instagram lunedìLa figlia di Eminem, Hayley Jade Scott, ha annunciato di aver recentemente sposato il suo compagno di lunga data Evan McClintock. A quanto pare, il rapper di “Lose Yourself” non solo era presente, ma ha anche indossato il suo abito migliore e la sua cravatta per condividere un ballo intimo con sua figlia nel suo giorno speciale.

In una foto scattata all’evento, Eminem può essere visto indossare un abito nero, occhiali da sole e scarpe da ginnastica mentre lui e Hailey ondeggiano insieme su una piattaforma circondata da rose bianche. Hailey, che indossa un abito bianco senza spalline e un velo, sembra ridere mentre tiene le spalle di suo padre durante un ballo padre-figlia mentre gli altri partecipanti, tutti vestiti di nero, assistono al momento speciale.

Hailey Jade ed Eminem al matrimonio di Hailey Jade ed Evan McClintock.

Erika Christine Fotografia



Un’altra foto scattata quel giorno mostra Hailey con in mano un mazzo di fiori mentre si trova tra il rapper, il cui vero nome è Marshall Mathers, e McClintock davanti a una grande porta circondata da un’abbagliante serie di rose bianche e rose rampicanti.

Hailey ha anche condiviso una serie di altri scatti del suo matrimonio con McClintock – inclusa una foto degli sposi seduti sul retro di una Cadillac bianca – nel suo post su Instagram di ieri.

Ha commentato il gruppo di foto, dicendo: “La moglie si sveglia questa settimana”. “Non avremmo potuto chiedere una celebrazione migliore e più bella questo fine settimana. Abbiamo versato così tante lacrime di gioia, abbiamo riso e sorriso e abbiamo provato così tanto amore.

Hailey Jade, Evan McClintock ed Eminem al matrimonio di Hailey Jade ed Evan McClintock.

Erika Christine Fotografia



“Evan ed io siamo così grati a tutta la famiglia e agli amici che hanno viaggiato per sostenerci e far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita come marito e moglie”, ha concluso.

Haley e McClintock si incontrarono per la prima volta quando erano studenti alla Michigan State University. L’anno scorso, in un post su Instagram di febbraio, rivelò che si stavano fidanzando dopo sei anni di frequentazione, scrivendo: “Riepilogo non ufficiale del fine settimana… 😭💗 2.4.23 💍 Ti amo”.