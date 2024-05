Eminem pubblica una nuova canzone chiamata “Houdini” dall’album The Death of Slim Shady

morte Slim Shady Prossimamente Eminem pubblicherà il suo nuovo singolo “Houdini”, una canzone che mira a “far sparire” la sua carriera.

“Piccolo diavolo con la lingua biforcuta che sporge”, canta Eminem nella strofa di apertura, prima di aggiungere: “Ancora uno sciocco bianco che tira una Chrysler al rasoio con Vics e Percs e una maglietta Bud Light”.

In un altro punto della traccia, il rapper grida alla star di “Hot Girl Summer”: “Se chiedessi a Megan Thee Stallion se vorrebbe collaborare con me/Avrei davvero una possibilità di svolta?/Non lo faccio?” Sapere.” “Ma sono felice di essere tornato come abra-abracadabra.”

Ad aprile, dopo essere apparso al Draft NFL 2024 a Detroit, Eminem ha annunciato il suo prossimo nuovo album, il primo dal 2020. Musica da uccidere – Sarà intitolato La morte di Salim Shadi (colpo di stato di Nima).

Eminem ha continuato a promettere di suicidarsi per sbarazzarsi del suo alter ego, cosa che è diventata virale nel 1999 LP Slim Shady – con Spettacolo di finto crimine vero sulla morte del personaggio, e ha fatto seguito a un vero necrologio pubblicato su una rivista Stampa libera di Detroit Anticipo questo mese.

“I fan non dimenticheranno mai il controverso rapper”, si leggeva nel necrologio, ed era intitolato “Slim Shady Made Lasting Impressions”.

“Un prodotto di Detroit che ha iniziato la sua carriera lì come un ribelle anticonformista nella fiorente scena rap underground della metà e della fine degli anni ’90, Shady è diventato un nome familiare per la prima volta nel 1999 con il debutto del suo esilarante singolo “My Name Is”, che – insieme a una clip Il video unico e accattivante – rivela il giovane artista e le sue parole a un pubblico più ampio secondo cui “alla fine, proprio le cose che sembravano strumenti da lui utilizzati sono diventate carte d’identità che hanno definito un’esistenza che poteva solo finire” all’improvviso e orribilmente.”

“Houdini” mantiene vivo il tema di Slim Shady con il suo sottotesto magico: “Con il mio ultimo trucco, farò sparire la mia carriera”, ha detto Eminem a David Blaine nello show televisivo. Video-anteprima martedì – e controllando il nome del mago e artista della fuga morto all’età di 52 anni. Lo stesso Marshall Mathers compirà 52 anni a ottobre.

La morte di Salim Shadi (colpo di stato di Nima) L’uscita è prevista per quest’estate.