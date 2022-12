Era artista reggae e nipote di Bob Marley 31 – Deadline

Joseph “Joe Mersa” Marley, figlio e nipote di Stephen Marley Bob Marley, Morto. Aveva 31 anni.

Un rappresentante del defunto artista reggae ha confermato la notizia a Pietra rotolante il 27 dicembre. Al momento non sono chiari i dettagli sulla causa della morte.

Marley è nata il 12 marzo 1991 a Kingston, in Giamaica. Ha debuttato con “My Girl” nel 2010 dove ha collaborato con suo cugino, Daniel Bambaata Marley. Nel 2012, ha pubblicato la canzone “Bad So”, che è stata inclusa nel suo EP intitolato “Comfortable” nel 2014. Il suo album di debutto intitolato “Eternal” è stato pubblicato nel 2021.

In un’intervista con Pietra rotolanteMarley ha parlato di essere cresciuto in una famiglia di musicisti dicendo: “È stata una cosa così magica, vedere queste persone tornare a casa e come sarebbe avvenuto l’intero processo lavorativo. Tornavo a casa e provavo a fare i compiti, ma finivo per ottenere distratto e sbirciando nello studio.” Volevi sempre correre e correre fuori per vedere cosa stava succedendo.”

Anche se suo nonno era una leggenda della musica, Joe Marsa era determinato ad aprire la propria strada nel settore.

“Faccio parte della nuova generazione di Marley, ma allo stesso tempo sto ancora sperimentando”, ha aggiunto, “Il mio piano è fare qualcosa di nuovo con le mie radici”.