Estrazione Mega Millions 26/03/24: Numeri e risultati della lotteria di stasera

IL Enormi milioni Il jackpot scivola al quinto posto nella lista dei jackpot più grandi del gioco – e attualmente si colloca come l'ottava migliore estrazione della lotteria statunitense di tutti i tempi – dopo che nessun biglietto ha indovinato tutti e sei i numeri venerdì sera.

Ottieni i tuoi biglietti E vediamo se sei il nuovo milionario del gioco.

Ecco i numeri Martedì 26 marzo, il jackpot della lotteria era di 1,13 miliardi di dollari con un'opzione in contanti di 537,5 milioni di dollari.

martedì notte Numeri vincenti Erano 7, 11, 22, 29, 38 e il Megaplier era 4. Il Megaplier era 2X.

I risultati ti stanno aspettando.

Devi solo abbinare un numero in Mega Millions Per vincere il premio. Tuttavia, quel numero dovrebbe essere la Mega Ball, del valore di $ 2.

Indovinando due numeri non si vincerà nulla in Mega Millions a meno che uno dei numeri non sia una Mega Ball. Un biglietto che corrisponde a uno dei cinque numeri e alla Mega Ball vale $ 4. Visita www.megamillions.com Per un elenco completo delle informazioni di pagamento.

Le estrazioni si svolgono due volte a settimana alle 22:00 circa, ora centrale, ogni martedì e venerdì. Puoi Guarda i disegni tramite YouTube.

Un biglietto Mega Millions costa $ 2 a partita. Per un ulteriore $ 1, i giocatori possono aggiungere un Megaplier per aumentare le loro vincite oltre il jackpot.

Qui Come giocare a Mega Millions:

IL Arsenale Continua ad aumentare dopo che nessuno indovina tutti e sei i numeri Estrazione del lunedì sera. IL Jackpot attuale del Powerball Il suo valore è di 865 milioni di dollari con un'opzione in contanti di 416,1 milioni di dollari.

Nessuno ha ancora vinto il jackpot Mega Millions nel 2024.

Ecco un elenco delle 10 migliori vincite del jackpot per i Mega Millions 2023, secondo megamillions.com:

Ecco i 10 migliori jackpot di tutti i tempi, secondo Mega Millions megamillions.com:

$ 1,58 miliardi – 8 agosto 2023; Florida. $ 1,537 miliardi – 23 ottobre 2018; Carolina del Sud. $ 1,35 miliardi – 13 gennaio 2023; Chi. $ 1,337 miliardi – 29 luglio 2022; Illinois. $ 1,12 miliardi – 26 marzo 2024; Da definire in seguito. $ 1,05 miliardi – 22 gennaio 2021; Michigan. $ 656 milioni – 30 marzo 2012; Kansas, Illinois, Maryland. $ 648 milioni – 17 dicembre 2013; California, Georgia. $ 543 milioni – 24 luglio 2018; California. $ 536 milioni – 8 luglio 2016; Indiana.

Ecco i 10 migliori jackpot Powerball e Mega Millions di tutti i tempi della nazione, secondo powerball.com:

2,04 miliardi di dollari, Arsenale – 7 novembre 2022; California. 1.765 miliardi di dollari, Arsenale – 11 ottobre 2023; California. 1.586 miliardi di dollari, Arsenale — 13 gennaio 2016; California, Florida, Tennessee. 1,58 miliardi di dollari, Enormi milioni – 8 agosto 2023; Florida. 1.537 miliardi di dollari, Enormi milioni — 23 ottobre 2018; Carolina del Sud. 1,35 miliardi di dollari, Enormi milioni – 13 gennaio 2023; Chi. 1.337 miliardi di dollari, Enormi milioni – 29 luglio 2022; Illinois. 1,12 miliardi di dollari, Enormi milioni – 26 marzo 2024; Da definire in seguito. 1,08 miliardi di dollari, Arsenale – 19 luglio 2023; California. 1,05 miliardi di dollari, Enormi milioni – 22 gennaio 2021; Michigan.

Chris Sims è un produttore di contenuti digitali per Midwest Connect Gannett. Seguitelo su Twitter: @ChrisFSims.