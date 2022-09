Evento di rilascio Amazon Echo & Episode 2022: come ottenere tutti i dettagli dal vivo

Sarah Teo / CNET

L’economia potrebbe soffrire, con la fiducia dei consumatori Al suo punto più basso da anniMa ciò non ha impedito all’industria tecnologica di prepararsi per la stagione dello shopping natalizio con una marea di nuovi prodotti.

Ad agosto, Samsung ha introdotto un telefono Galaxy Z Fold 4 E il Galaxy Z Flip 4 telefoni pieghevoli. All’inizio di questo mese, Apple ha annunciato iPhone 14E il iPhone 14 Pro E il Apple Watch Ultra. Chipmaker Nvidia ha introdotto una nuova serie di schede grafiche, RTX 4090 al prezzo di $ 899 e RTX 4080. E il Il Google E il Microsoft Gli eventi dovrebbero tenersi rispettivamente il 6 ottobre e il 12 ottobre.

Mercoledì lo farà Amazon Tieni il grande evento sui prodotti di quest’annodurante il quale di solito riceviamo aggiornamenti per dispositivi popolari come punto di eco, che di solito parte da $ 50 ma viene regolarmente venduto a $ 19. C’è anche Amazon Ring Home Security Company.

Ma Amazon è anche noto per lanciare idee strane sul muro per vedere cosa viene bloccato, come aggiungere l’intelligenza di Alexa a microonde O un orologio analogico. L’anno scorso, l’azienda ha presentato Amazon Glow per bambini e Ciao spettacolo fitness tracker come mostrato Ring Alarm Pro Sistema di sicurezza nazionale e aerea Drone sempre da casa Per tenere d’occhio la tua casa quando non ci sei. Abbiamo anche dato un’occhiata Astro, l’ambizioso assistente robot di Amazonche è ancora in vendita limitata e gamma di test.

Amazon sta pianificando molto per i prossimi mesi. Oltre a questo evento hardware e di servizio, l’azienda terrà Prime Day II, meglio conosciuto come Prime Early Access in vendita, il prossimo mese. Parte dell’obiettivo di questo evento è la folla Presta attenzione al grande giorno dello shopping. Questa nuova vendita si aggiungerà alle normali offerte Amazon Black Friday e Cyber ​​​​Monday prima delle vacanze. Amazon sta anche espandendo il suo servizio Prime Video con eventi dal vivo Come le partite di football del venerdì sera della NFL.

quando

L’evento Amazon dovrebbe iniziare mercoledì 28 settembre alle 9:00 PT / mezzogiorno EST / 17:00 GMT / 29 settembre alle 2:00 EST. (Ecco un utile convertitore di fuso orario Così puoi vedere quando l’evento è nella tua zona.)

dove

L’evento Amazon sarà solo su invito per la stampa e non sarà trasmesso pubblicamente come alcuni altri eventi aziendali. Ma tratteremo tutto qui su CNET con un blog dal vivo, oltre a notizie, analisi e recensioni che puoi ottenere solo da noi. Quindi assicurati di seguire.