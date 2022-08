Fan costruisce il suo fantastico videogioco Attack on Titan per PC

Sì, c’era un funzionario L’attacco ai Giganti videogiochi, ma non sono mai stati in grado di catturare tutta la velocità e le dimensioni del rendering, quindi uno sviluppatore indipendente ha pensato che avrebbero provato a realizzarlo e rilasciarlo gratuitamente. Cosa che ha fatto, poi alcuni.

Swami descrive in dettaglio la storia della sua piccola impresa in questo videospiegando quello che è iniziato come un piccolo esperimento divertente all’inizio del 2021 scoppiare Dopo che la sua ragazza lo ha convinto a pubblicare un breve video del suo gameplay su TikTok. La risposta straordinariamente positiva ha ispirato Swammy a continuare lo sviluppo della demo, costruendo su un’altalena per la città aggiungendo prima alcuni Titani per uno scontro e poi, dopo un mix disastroso, una modalità multiplayer cooperativa.

A gennaio 2022, il gioco sembrava piuttosto buono!

FREE ATTACK TITAN FAN GAME – Trailer (Swammys AOT Fan Game)

Come puoi vedere, l’attrazione principale di questo gioco rispetto alle versioni ufficiali è il sistema di oscillazione, che è in Swammy Molti Più veloce e più gratuito. Se hai giocato di recente uomo Ragno I giochi, ad esempio, saranno praticamente a loro agio qui, specialmente se giochi a questo gioco in terza persona (può essere giocato in prima persona o in terza persona).

Entro la metà del 2022, Project Swammy aveva raccolto milioni di visualizzazioni sui social media e centinaia di migliaia di download. E ora sta esplodendo di nuovo perché ha annunciato che il tutto si sta aggiornando mentre cerca di portarlo su Unreal Engine 5:

Se vuoi giocare come è oggi, sicuramente puoi, Con link per il download disponibili qui. Nota che mentre ci sono versioni disponibili sia per PC che per Android, la versione PC è quella che fa tutto il lavoro, poiché la versione Android è ora nella sua “build finale”, avendo dato a Swammy “molestie e minacce in corso” motivo zero per continuare a ‘lavorarci sopra, per il bene della mia salute mentale’.

È molto facile scaricare e iniziare a giocare—Anche se c’è un video qui se hai bisogno di aiuto– E dopo che ci ho giocato un po’ stamattina, posso capire molto del rumore della ventola. Certo, è piuttosto approssimativo e cose come l’interfaccia sono tanto astratte quanto lo sono, ma considerando il fatto che questo è un lavoro da parte di un solo uomo e quanto sia divertente l’atto di base di oscillare e pugnalare le cose, penso e `veramente forte.