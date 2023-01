Film rimasterizzato I racconti di Symphonia

Bandai Namco Ha rilasciato il trailer ufficiale del gioco per I racconti della sinfonia rimasterizzati.

Ecco una panoramica del gioco, tramite Bandai Namco:

Di In un mondo morente, la leggenda narra che un giorno il Prescelto risorgerà tra la gente e la Terra rinascerà. Il confine tra il bene e il male sfuma in questa epica avventura mentre i destini di due mondi intrecciati sono in bilico. Segui il viaggio di Lloyd Irving mentre lui e i suoi amici cercano di salvare entrambi i mondi. Caratteristiche principali Epico Avventura – Esplora un mondo ricco e vibrante pieno di personaggi indimenticabili e vivi una storia carica di emozioni come mai prima d’ora.

– Esplora un mondo ricco e vibrante pieno di personaggi indimenticabili e vivi una storia carica di emozioni come mai prima d’ora. Restauro completo – Funzionalità di gioco migliorate e migliorate graficamente.

– Funzionalità di gioco migliorate e migliorate graficamente. Combattimenti emozionanti – Gioca con un massimo di tre amici in locale cooperativa Modalità per combattere contro potenti avversari in battaglie in tempo reale. Combina centinaia di attacchi speciali e incantesimi.

– Gioca con un massimo di tre amici in locale cooperativa Modalità per combattere contro potenti avversari in battaglie in tempo reale. Combina centinaia di attacchi speciali e incantesimi. Capolavoro in 3D – Guarda incredibili scene di anime e immergiti negli adorabili personaggi creati dal famoso artista Kosuke Fujishima.

I racconti della sinfonia rimasterizzati programmato per PlayStation 4E Xbox OneE Interruttore Il 16 febbraio in Giappone e il 17 febbraio in tutto il mondo.

Guarda il trailer qui sotto.