Fortnite: porta segreta nella posizione dei santuari mescolati e guida completa ai puzzle

Se ti stai chiedendo dove trovare la porta segreta in Fortnite, sei nel posto giusto. Le missioni di Fortnite Indiana Jones sono ora attive, offrendo a tutti i possessori di Battle Pass l’opportunità di sbloccare l’Avventuriero e i suoi numerosi oggetti cosmetici per un totale di 10 missioni di Indiana Jones. Ma una delle sfide richiede te Trova la porta segreta di fronte alla stanza principale dei Santuari intermittenti, nuovo punto di interesse dal 6 luglio. Questo è un puzzle davvero difficile degno di Indiana Jones, ma non preoccuparti. Se riesci a sopravvivere all’assalto iniziale dei giocatori caduti lì – o meglio ancora, a lavorare insieme – la soluzione è a portata di mano. Ecco come trovare la porta segreta in Fortnite.

Posizione della porta segreta dei santuari mescolati di Fortnite

Entrare nella porta segreta dopo la stanza principale è un processo in più fasi, non un processo che può essere risolto mentre altri giocatori stanno combattendo intorno a te: queste sfide specifiche per la posizione rendono i punti di atterraggio molto caldi per la prima volta. un giorno o giù di lì. Quando atterri a Shuffled Shrines, il nuovo punto di interesse a est di Rocky Reels, vedi se riesci a fare scorta di alcuni oggetti e poi nasconderli o combattere per salvarti.

Una volta che la polvere si sarà depositata, troverai una porta di pietra chiusa a chiave al centro del sito. Di fronte ci sono quattro pietre che possono essere capovolte, ciascuna delle quali mostra uno strano simbolo. Per aprire la porta, dovrai girare le pietre in modo che ciascuna mostri il simbolo corretto sul lato opposto alla porta. La cosa importante da notare qui è che La soluzione cambia ad ogni turno.

Questa era la nostra soluzione unica, ma molto probabilmente non è una soluzione per te! Leggi la guida completa per risolvere un puzzle di Fortnite.

Ma va bene, perché qualunque sia la soluzione nel tuo tour privato, è disponibile anche nelle vicinanze. Quattro massi sparsi per i santuari sono sparsi accanto alle vibranti luci bianche provenienti da terra. Quando sei vicino a uno di loro, sentirai un ronzio. Dovrai trovare queste quattro rocce e salvare (o scattare una foto sul telefono) i simboli su ciascuna di esse. Cerca le rocce nei seguenti luoghi:

Sottoterra nel sud-ovest

A livello del suolo nel nord-ovest

Sotto una tenda rossa improvvisata nel nord-est

Piattaforma sotterranea in Medio Oriente

Sulla mappa qui sotto, abbiamo individuato queste rocce e le abbiamo numerate nell’ordine in cui desideri che vengano salvate. Con questi quattro simboli in mente, dirigiti verso la porta rocciosa centrale. Capovolgi le rocce alla porta centrale in modo che i simboli in questa posizione corrispondano a quelli che hai trovato intorno al PDI. Il simbolo sud-ovest è il primo da sinistra, il simbolo nord-ovest è il secondo, il simbolo nord-est è il terzo e il simbolo mediorientale è l’ultimo. Con queste quattro rocce impostate per visualizzare i simboli corretti nell’ordine corretto, sbloccherai la stanza principale… ma non hai ancora finito.

Fare clic per espandere. Dovrai abbinare i simboli delle rocce in questo ordine alla porta principale.

Galleria

Mentre corri nel corridoio, Corri veloce oltre il relitto o scavalca con cautela le trappole del pavimento (piastrelle scure), o verrai colpito con le frecce fino in fondo. Se hai meno di 200 salute, queste frecce ti uccideranno, ma puoi sopravvivere se raggiungi 200 salute e lasci che ogni parte della freccia ti colpisca solo una volta, cosa che puoi fare correndo attraverso il corridoio.

Non appena entri nella stanza, vedrai un manufatto – A Testa di pomodoro dorata lucida. Raccoglilo per guardare la stanza iniziare a tremare violentemente, ma non preoccuparti, non ci saranno più trappole per te. Mentre quello, Guarda a destra del manufatto per alcune piante e spesse viti verdi sul muro.

A destra del manufatto troverai un passaggio nascosto, le vibrazioni dovute alla rimozione del manufatto faranno crollare il muro e ti permetteranno di spostarti nella stanza segreta.

Avvicinati e vedrai che puoi attraversarlo fino a un altro ingresso. Salta attraverso la fessura nel muro alla tua sinistra o distruggi il muro ora rotto (grazie ai tremori) stesso Scopri la stanza segreta, che sarà completo di due casse rare. Buon lavoro, Andy. Un’altra avventura completata e questa volta non hai perso il cappello.