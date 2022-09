Fortnite si riferisce al meme “Dead Game” in New Look

Dì quello che vuoi subordinare Un mostro multi-franchise colui il quale fortnite era diventatoma almeno i suoi sviluppatori sanno come fare una battuta forte.

L’ultima apparizione in Fortnite si riferisce alla frase “gioco morto”, uno scherzo di lunga data che è stato trasformato in uno scherzo nelle comunità di videogiochi online. La skin fa parte di un nuovo pacchetto estetico chiamato Checkered Past Pack. La confezione contiene più oggetti, uno dei quali è in pelle con smalto nero, un cappello quadrato e un dolcevita nero senza maniche con la scritta “Dead game” stampata in lettere bianche sulla parte superiore.

La frase si riferisce a un meme di vecchia data che le persone usano per ignorare un gioco o affermare che non è più rilevante. La frase è usata principalmente per indicare che il gioco è inattivo e le persone non giocano e non lo amano più. (La frase usata da molte lune per descriverlo fortnite Sebbene non ci siano prove concrete a supporto.) Poiché è comunemente usato in modo improprio per i giochi che mantengono basi di giocatori attive, viene spesso usato come risposta sarcastica ai giocatori che potrebbero pensare che l’interesse per un particolare gioco stia svanendo.

È un modo divertente per gli sviluppatori di annullare i potenziali nemici. Se pensi che la pelle sia ben curata, sei fortunato. Al momento della pubblicazione, il pacchetto completo è disponibile per l’acquisto di Fortnite L’Item Shop è disponibile per l’acquisto per $ 3,99 o 600 V-Bucks.