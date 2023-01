Funerali di Papa Benedetto XVI: Papa Francesco ha guidato i funerali del suo predecessore, i primi in tempi moderni



Roma

Cnn

–



Papa Francesco ha reso omaggio al suo predecessore L’ex Papa Benedetto XVI Giovedì, a un funerale a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone in lutto in Piazza San Pietro.

Questo evento è stata la prima occasione in tempi moderni presieduta da un papa Funerale Dal suo predecessore – e il primo a smettere. Benedetto, il primo papa in quasi 600 anni a dimettersi, piuttosto che restare in carica a vita, è morto all’età di 95 anni il 31 dicembre in un monastero nella Città del Vaticano.

Un’occasione segnata dalla semplicità dell’augurio dell’ex papa. “È difficile tenere un semplice servizio in Piazza San Pietro, ma penso che lo sia stato”, ha detto a Max Foster e Bianca Nobilo nella redazione della CNN padre James Martin, pastore, scrittore ed editore gesuita.

“Devi avere un po’ dello sfarzo e della cerimonia del papa precedente, ma penso che all’interno delle linee guida di ciò che voleva il papa emerito Benedetto, ha funzionato molto bene”.

Circa 50.000 persone hanno partecipato ai funerali in Piazza San Pietro secondo il portavoce vaticano Matteo Bruni, rispetto a circa 1,1 milioni di persone ai funerali del predecessore di Papa Giovanni Paolo II, Papa Giovanni Paolo II. C’erano 500.000 persone in Piazza San Pietro e dintorni nel 2005, e altre 600.000 guardate sugli schermi video in altre parti di Roma.

Il funerale di Giovanni Paolo II è stato il più grande raduno di capi di stato mai realizzato al di fuori delle Nazioni Unite. Le delegazioni includevano nove monarchi e 70 presidenti e primi ministri.

Nei sei giorni tra la morte di Giovanni Paolo II e il suo funerale, circa 3 milioni di persone sono venute a porgere i loro ultimi omaggi. Ogni ora, 21.000 persone passavano davanti alla Basilica di San Pietro. Il tempo medio di attesa per vedere il Papa è stato di 13 ore e la fila al suo massimo era lunga 3 miglia.

Nelle foto: Funerali dell’ex Papa Benedetto XVI

Giovedì, dignitari e leader religiosi si sono allineati sulla piazza, che può contenere quasi 60.000 persone, per la cerimonia. Il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala era tra i presenti, secondo l’affiliata della CNN Prima.

La cerimonia era simile a quella del papa regnante, ma con alcune modifiche. Benedetto è stato nominato Papa emerito durante il funerale e la lingua di alcune preghiere era diversa perché non era il Papa regnante alla sua morte.

Francesco ha iniziato a guidare la messa giovedì mattina, durante la quale ha pronunciato un sermone verso le 10:00 ora locale (4:00 ET). I membri della folla hanno poi partecipato al sacramento.

Francesco ha detto pronunciando l’omelia: “Il popolo fedele di Dio qui riunito, ora lo accompagni e gli affidi la vita di un pastore”.

Come le donne nella tomba, anche noi abbiamo portato un profumo di gratitudine e un balsamo di speranza, per mostrargli ancora una volta l’amore eterno, vogliamo farlo con la stessa saggezza, tenerezza e devozione che ci ha donato per il anni. la sua anima.”

Francesco ha aggiunto: “Benedetto, fedele amico dello sposo, possa la tua gioia essere completa mentre ascolti la sua voce ora e per sempre”.

La bara di Benedetto è stata portata attraverso la chiesa e portata nella cripta vaticana per la sepoltura nella prima tomba di Giovanni Paolo II. La tomba è stata evacuata dopo la salma di Giovanni Paolo II e le spoglie sono state trasferite in una cappella all’interno della chiesa dopo la sua santificazione.

Mentre la bara di Benedetto veniva portata alla Basilica di San Pietro, si sentivano molti membri della folla cantare “Santo Subito”, un invito affinché il Papa emerito fosse immediatamente fatto santo.

Al momento della sepoltura durante i riti, attorno al feretro veniva posto un nastro con i sigilli della Camera Apostolica, della Casa Pontificia e delle cerimonie liturgiche. La bara di cipresso è stata posta all’interno di una bara di zinco saldata e sigillata, e poi posta all’interno di una bara di legno, che è stata sepolto, secondo Bruni.

La cerimonia dovrebbe concludersi intorno alle 11:15 ora locale (5:15 ET).

Al funerale è prevista la partecipazione di dignitari di alto profilo tra cui la regina Sofia di Spagna e il cancelliere tedesco Olaf Schultz, insieme all’ambasciatore statunitense presso la Santa Sede Joe Donnelly.

Benedetto è stato eletto Papa nell’aprile 2005 dopo la morte di Giovanni Paolo II. Era noto per essere più conservatore del suo successore, Papa Francesco, che ha adottato misure per ammorbidire la posizione del Vaticano sull’aborto e l’omosessualità, oltre a fare di più per affrontare la crisi degli abusi sessuali che ha travolto e offuscato la chiesa negli ultimi anni . L’eredità di Benedetto.

Il cartiglio posto all’interno della bara di Papa Benedetto XVI, che è una biografia della sua vita e ricorda alcuni dei momenti più importanti del suo mandato, afferma che egli ha combattuto “risolutamente” contro la pedofilia.

“Combatteva risolutamente le offese commesse dal clero contro i minori o gli infermi, e invitava costantemente la Chiesa alla conversione, alla preghiera, alla penitenza e alla purificazione”, si legge nel libro.

La sua morte ha attirato tributi da leader politici e religiosi, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Rishi Sunak e il Dalai Lama.

Circa 200.000 persone in lutto, tra cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente Sergio Mattarella, hanno reso omaggio all’ex papa all’inizio di questa settimana durante il suo soggiorno nella Basilica di San Pietro.

L’esibizione pubblica di Benedetto si è conclusa mercoledì, prima di un intimo rituale religioso durante il quale oggetti tra cui monete e medaglie del suo mandato e una bobina papale sono stati posti nella sua bara di cipresso sigillata prima del funerale.

Meloni, un “teologo illuminato”, ha elogiato giovedì il papa emerito Benedetto XVI in un tweet.

Oggi a San Pietro per salutare Papa Benedetto XVI emerito Meloni ha twittato dopo il funerale a cui ho partecipato.

“Abbiamo la missione di preservarla e onorarla sempre e portare avanti i suoi preziosi insegnamenti”, ha aggiunto.

Mercoledì scorso il governo italiano ha annunciato che le bandiere italiana ed europea sventoleranno a mezz’asta negli edifici pubblici di tutta Italia giovedì.