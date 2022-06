Funzionari britannici e delle Nazioni Unite condannano le condanne a morte del Donbass contro i soldati britannici

Due uomini condannati dall’autoproclamata Repubblica di Donetsk

Disposizioni di una “violazione flagrante” del trattato di guerra: ingranaggi del Regno Unito

La famiglia dice che stavano combattendo come parte dell’esercito ucraino

La Gran Bretagna sta cercando il loro rilascio. Parla con l’Ucraina, non con la Russia

LONDRA (Reuters) – La Gran Bretagna ha condannato venerdì le autorità per procura russe nel Donbas per quella che ha definito una “flagrante violazione” della Convenzione di Ginevra nel condannare a morte due cittadini britannici catturati nella regione separatista mentre combattevano per l’Ucraina.

Il portavoce del primo ministro Boris Johnson ha detto che stava parlando all’Ucraina, non alla Russia, di Aiden Aslin e Sean Boehner, che sono stati condannati per “attività mercenarie” da un tribunale della Repubblica popolare di Donetsk (DPR).

La famiglia di Aslin ha detto che lui e Benner “non sono, e non saranno mai, mercenari”.

La famiglia ha affermato in una dichiarazione che vivevano in Ucraina quando è scoppiata la guerra e che “come membri delle forze armate ucraine, dovrebbero essere trattati con rispetto come qualsiasi altro prigioniero di guerra”.

Un funzionario delle Nazioni Unite ha affermato che i processi condotti in queste circostanze sono stati crimini di guerra, mentre il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha condannato quello che ha descritto come un “processo farsa dei prigionieri di guerra”.

Il portavoce del primo ministro Johnson ha affermato che la priorità della Gran Bretagna era lavorare con Kiev per garantire il rapido rilascio dei soldati.

Quando gli è stato chiesto se la Gran Bretagna avrebbe parlato con la Russia, ha risposto: “Non abbiamo un’interazione regolare con i russi”.

Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss, che venerdì ha parlato con Kuleba, ha definito la sentenza una “flagrante violazione della Convenzione di Ginevra”. Leggi di più

Un fermo immagine, tratto da un filmato della Corte Suprema della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk, mostra i britannici Aiden Aslin, Sean Benner e il marocchino Ibrahim Saadoun che furono catturati dalle forze russe durante un conflitto militare in Ucraina, in una gabbia in un’aula di tribunale in un determinato luogo. Come Donetsk, Ucraina, in un’immagine fissa da un video pubblicato l’8 giugno 2022. Video acquisito l’8 giugno 2022. Corte suprema della Repubblica popolare di Donetsk / Inserito tramite REUTERS TV

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che la reazione della Gran Bretagna a tali sentenze è stata “spesso isterica” ​​e che dovrebbe appellarsi alle autorità autoproclamate della Repubblica Democratica del Congo.

La Gran Bretagna non riconosce la Repubblica Democratica del Congo. Il governo ucraino non ha alcun controllo sulle parti orientali controllate dai separatisti.

La Russia ha schierato lì un’enorme potenza di fuoco per espandere l’influenza dei separatisti come parte della sua invasione dell’Ucraina, che ha descritto come una “operazione militare speciale”. Leggi di più

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che i due britannici e il marocchino Ibrahim Saadoun, che sono stati condannati a morte, hanno commesso crimini nel territorio dell’autoproclamato stato separatista.

Degli Stati membri delle Nazioni Unite, solo la Russia riconosce l’intera provincia ucraina di Donetsk, gran parte della quale è ancora sotto il controllo ucraino, come Repubblica Democratica del Congo indipendente. Il territorio è riconosciuto a livello internazionale come parte dell’Ucraina.

Un alto funzionario ucraino ha detto che la Russia voleva usare gli stranieri come ostaggi per fare pressione sull’Occidente sui negoziati di pace. Leggi di più

Il funzionario delle Nazioni Unite, parlando a Ginevra, ha espresso la sua preoccupazione.

“Secondo il comando principale dell’Ucraina, tutti gli uomini facevano parte delle forze armate ucraine e, in tal caso, non dovrebbero essere considerati mercenari”, ha detto ai giornalisti.

