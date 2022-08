Futures Dow: il rally del mercato raggiunge un test importante; Ecco cosa fare ora

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha avuto un’altra settimana forte, poiché è passato a un test importante.







La pausa nel mercato non sarebbe sorprendente e potrebbe essere salutare, dopo i solidi guadagni di prezzo in volumi di scambio generalmente leggeri nelle ultime settimane. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione all’aggiunta di maggiore esposizione.

Gigante petrolifero diversificato Exxon Mobile (XOM) genera potenziali voci di chiusura, in cui i titoli energetici tornano in vantaggio. Costco all’ingrosso (costo) lui ha base a tazza con manicoanche se molti dei principali concorrenti lo segnaleranno la prossima settimana. Salute Unita (Nazioni Unite) ha negoziato strettamente all’interno di una zona di acquisto, creando un’altra voce. mela (AAPL) è vicino a sfondare poiché il titolo AAPL supera le altre megacap. Microsoft (MSFT) si sta avvicinando alla linea dei 200 giorni, il che potrebbe offrire l’opportunità di aprire una posizione.

A partire dalla Cina EV Lee Otto (LIRapporti sugli utili prima dell’apertura di lunedì. Il titolo LI è stato tra i migliori titoli di veicoli elettrici, sovraperformando i giganti BYD (BYDDF) E il Tesla (TSLA), ma deve attraversare la linea dei 50 giorni. Le azioni BYD sono scese al di sotto della serie di 50 giorni mentre Tesla è appena al di sotto della serie di 200 giorni.

Le azioni delle Nazioni Unite sono in corsa Classifica IBD Ed era venerdì Azioni IBD oggi. MSFT è una quota Leader a lungo termine dell’IBD.

Il video incluso in questo articolo discute in modo approfondito il movimento del mercato settimanale, mentre analizza le azioni Exxon Mobil, UnitedHealth e Apple.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones si aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e in qualsiasi altro luogo che non si traduca necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario ha chiuso ai massimi settimanali nonostante alcune inversioni di rotta durante la settimana.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2,9% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito del 3,25%. L’indice Nasdaq Composite è in rialzo del 3,1%. Small cap Russell 2000 è balzato del 5%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di un punto base al 2,85%, ma con alcune grandi mosse durante la settimana.

I futures sul greggio statunitense sono aumentati del 3,5% a 92,09 dollari al barile la scorsa settimana, nonostante il calo di venerdì. I futures sulla benzina sono aumentati del 6,7%. I prezzi del gas naturale sono aumentati dell’8,7% durante la settimana.

ETF

tra i I migliori ETFL’innovatore IBD 50 ETF (cinquanta) ha guadagnato il 2,3% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) è aumentato del 3,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) avanzato del 3%, con MSFT al primo posto nell’IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è salito dello 0,7%, rimbalzando dalle forti perdite che ne sono seguite nvidia (NVDA) E il micron (mo) Avvertenze.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è balzato dell’8,3% la scorsa settimana. ETF Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (culla) è aumentato del 4,6%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 3,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è in aumento del 4%, il suo ottavo guadagno settimanale consecutivo. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è balzato del 7,4%, con un peso notevole per il titolo XLE in XLE. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) rimbalza del 5,4%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è balzato dell’1,65%, con un’enorme partecipazione azionaria delle Nazioni Unite.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) in rialzo del 3,25% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 3,8%. Le azioni Tesla sono una delle principali proprietà degli ETF di Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possiede anche alcune azioni di BYD.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Scorte vicino ai punti di acquisto

Il titolo XOM è aumentato del 6,3% a 93,99 la scorsa settimana, tornando al di sopra della linea dei 50 giorni. Le azioni del colosso energetico hanno chiuso su una linea di tendenza dal picco di inizio giugno. l’ufficiale punto di acquisto a 105,67, ma sarebbe ben al di sopra della linea dei 50 giorni. Il volume degli scambi è stato leggero la scorsa settimana e non molto nell’ultimo mese poiché le azioni Exxon sono rimbalzate. La crescita degli utili continua a crescere.

Il titolo COST è sceso dello 0,6% nell’ultima settimana a 537,21. secondo Analisi MarketSmith.

Tieni presente che il concorrente più piccolo La frase di BJ (BJ) Rapporti giovedì prossimo. Walmart (WMT), che possiede la catena di magazzini Sam’s Club, dovrebbe essere rilasciato martedì mattina, con mirare (TGTIl resoconto di mercoledì.

Il titolo delle Nazioni Unite è salito dell’1,6% a 543,70. Il gigante dell’assicurazione sanitaria è ancora nell’intervallo di 518,80 punti per una tazza con manico, mentre è ancora al di sotto del massimo del 14 aprile. Le azioni UnitedHealth non hanno formato un modello stretto di tre settimane, ma hanno semplicemente superato il limite di movimento settimanale. Ma gli investitori possono ancora utilizzare 545,84 come punto di acquisto alternativo.

Le azioni Apple sono aumentate del 4,1% a 172,12 la scorsa settimana. Questo è stato il sesto guadagno settimanale consecutivo, ma è arrivato tutto con un volume leggero. Al rialzo, il forza relativa della linea Ha raggiunto diversi nuovi massimi, riflettendo la sovraperformance del titolo AAPL rispetto all’S&P 500. Il titolo Apple si sta dirigendo verso 179,71 doppio fondo acquisto a punti. Tecnicamente, le azioni raggiungono un punto di ingresso in una linea di tendenza. Idealmente, uno stock AAPL formerebbe una maniglia.

Le azioni MSFT sono aumentate del 3,2% a 291,91, ma a differenza di Apple è ancora al di sotto della media mobile a 200 giorni. Una mossa significativa al di sopra della linea dei 200 giorni potrebbe offrire l’opportunità di entrare nel titolo MSFT come leader a lungo termine. La serie RS non è lontana dal massimo del 2022, anche con le azioni MSFT ben al di sotto del suo massimo record di fine novembre a 349,67.

I guadagni di Li Auto

Wall Street prevede una perdita netta di due centesimi per azione sulle vendite di $ 1,4 miliardi nel secondo trimestre, secondo FactSet. Questo è contro la perdita di 1 centesimo dell’anno precedente su $ 780,4 milioni.

Li Auto è stata redditizia negli ultimi tre trimestri, ma le chiusure dovute al Covid hanno influito sulla produzione e sulle consegne nel secondo trimestre. Li Auto attualmente ha un solo modello, il SUV ibrido Li One.

Ma ha dato il via alle vendite del SUV di lusso ibrido L9, con consegne che inizieranno a fine mese. I preordini sono stati forti, con Li Auto che prevede di consegnare 10.000 L9 o più a settembre.

Il titolo LI è sceso del 3,4% a 32,49 la scorsa settimana, creando più spazio contro la linea dei 50 giorni ed estendendo un trend ribassista iniziato a fine giugno, dopo un’ondata massiccia dall’inizio di maggio. Le azioni hanno chiuso nella metà superiore del range settimanale. Le azioni Li Auto avranno una nuova base con un punto di acquisto di 41,59, se inizieranno a crescere nel modo giusto. Una forte mossa al di sopra del massimo di 50 giorni potrebbe fornire un ingresso anticipato.

Tesla contro BYD: I giganti dei veicoli elettrici ora sono fantini

Azioni Tesla e BYD

Il titolo Tesla è balzato del 4,1% a 900,09 la scorsa settimana. Questo è tornato al di sopra della media mobile a 200 giorni, ripercorrendo la serie di 40 settimane di venerdì. Una rottura sopra la linea dei 200 giorni e il massimo del 4 agosto a 940,82 fornirebbe un forte ingresso per le azioni TSLA. Il punto di acquisto ufficiale è 1.208,10.

Il titolo BYD è sceso dello 0,2% la scorsa settimana a 36,69 e viene scambiato in modo serrato ma al di sotto della serie di 50 giorni. China EV & Batteries ha una base con 43,71 punti di acquisto. Una mossa decisiva sopra i 50 giorni fornirebbe un ingresso anticipato.

BYD sta fornendo a Tesla Berlin batterie Blade, secondo alcuni rapporti. La Model Y a lama dovrebbe iniziare a essere lanciata tra poche settimane. Nel frattempo, BYD inizierà a consegnare la berlina Seal, un concorrente molto più economico della Model 3, nelle prossime settimane. BYD ha anche iniziato a consegnare Atto 3 in Australia in pochi giorni, entrando in un nuovo mercato come parte di una massiccia espansione internazionale.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario ha visto alcune brutte inversioni durante la giornata, lunedì e giovedì, ma alla fine ha ottenuto solidi guadagni sui principali indici.

Gli indici Dow Jones, S&P 500 e Russell 2000 si sono definitivamente sbarazzati dei loro massimi all’inizio di giugno, unendosi al Nasdaq. Russell 2000 è appena sopra la serie di 200 giorni, con l’S&P 500 e il Dow Jones che si avvicinano. Il Nasdaq ha ancora molto lavoro da fare per raggiungere quel livello a lungo termine quando raggiunge il livello di 13.000.

L’attraversamento della linea dei 200 giorni potrebbe essere la prova che l’attuale trend rialzista è più di un grande rialzo del mercato ribassista. Una pausa o un ritiro non sarebbero sorprendenti dopo un forte vantaggio per i principali indicatori, in gran parte dovuto allo scarso volume degli scambi. Il rimbalzo di venerdì, un inside day per l’S&P 500 e il Nasdaq, è arrivato con un volume molto leggero.

Potrebbe essere una pausa o un modesto ritiro nell’arco di diversi giorni o poche settimane a seconda, ma il mercato farà quello che farà.

I titoli energetici continuano a sembrare forti, ma aumenteranno o scenderanno con i prezzi core del petrolio e del gas naturale.

Una vasta gamma di medici sta andando bene. Chipmaker, giochi di litio, alcuni giochi di acciaio, trasferimenti e altro stanno mostrando un’azione positiva.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Come ha detto venerdì a IBD Live Scott Bennett di Invest with Rules, gli investitori non hanno bisogno di premere il freno, ma potrebbero voler alleggerire il gas.

Fai attenzione ad aumentare l’esposizione a brevissimo termine, poiché il rally del mercato potrebbe estendersi e affrontare un’altra importante area di resistenza. La presa di profitto parziale è ancora una strategia valida e un modo per prevenire una maggiore esposizione da nuovi acquisti.

Tuttavia, alcuni titoli di alta qualità continuano a emettere o impostare segnali di acquisto. Gli investitori dovrebbero partecipare a questo mercato e cercare nuove opportunità. Quindi continua a costruire queste watchlist.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

