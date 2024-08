Gemini brilla con una nuova sovrapposizione fluttuante e rotolante

Dopo il lancio live all’inizio di questa settimana, Gemini ha anche iniziato a implementare il pannello mobile in sovrapposizione su Android, dove il bagliore è il segno evidente che hai capito bene.

Quando avvii Gemini, noterai una nuova animazione luminosa sul tabellone. Oltre ad avere un bell’aspetto (e vagamente simile al nuovo design dell’Assistente Google del 2019), ciò suggerisce che hai un nuovo livello contestuale per Gemini.

Questa funzionalità è stata annunciata per la prima volta all’I/O 2024 a maggio e le risposte di Gemini appariranno in questo pannello (che può essere espanso) anziché aprire un’interfaccia utente a schermo intero. Oltre a mantenere il contesto di ciò che stai facendo e a ridurre il rumore, questo va di pari passo con la creazione di immagini in Gemini. Puoi trascinare tutto ciò che hai creato in app come Gmail o Google Messaggi.

È possibile fare clic sull’angolo in alto a destra per aprire l’interfaccia a schermo intero.











Con questa versione, riceverai anche una diapositiva “Chiedi informazioni su questo video” (invece di “Chiedi informazioni su questa schermata”) quando attivi Gemini su un video di YouTube. Puoi chiedere a Gemelli di riassumere o porre domande di follow-up.

Lo strato fluttuante dei Gemelli con questo nuovo bagliore non è stato ancora ampiamente diffuso. Rispetto a Gemini Live, la disponibilità è più limitata. L’abbiamo visto sul nostro Pixel 8 Pro e abbiamo ricevuto altre segnalazioni sulla sua disponibilità.

Google ha dichiarato martedì che sarà disponibile nelle prossime settimane su Android sia per gli utenti Gemini che per gli abbonati Gemini Advanced.











