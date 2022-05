Gioco 7 dei playoff della Stanley Cup 2022: domenica i Rangers ospitano Penguins e Flames incontrano le stelle

Dopo tre Gara 7 di sabato, gli emozionanti playoff della Stanley Cup 2022 continuano domenica con un altro paio di partite casalinghe. Con quelle ultime due partite che finalizzano il secondo round, i fan dell’hockey dovrebbero assolutamente guardare la TV.

I Pittsburgh Penguins e i New York Rangers inizieranno domenica alle 19:00 al Madison Square Garden e al TBS. Pittsburgh ha vinto tre delle quattro partite all’inizio di New York e ha segnato sette gol in ciascuna delle ultime due partite. La star dei pinguini è Sidney Crosby Traumatizzato nella 5a partita E dopo aver saltato Gara 6, Goldman è tornato sul ghiaccio per Gara 7, insieme a Tristian Zari, che ha saltato il mese scorso a causa di un infortunio. Con Pittsburgh che ha perso il primo turno o il turno di qualificazione nelle ultime tre stagioni, una vittoria per entrambe le squadre sarebbe enorme in quanto non hanno vinto la serie di playoff di New York dal 2017.

Per finire il primo round, i Dallas Stars e i Calgary Flames andranno in onda alle 21:30 su ESPN2 e fuboTV allo Scodiabank Satellite (Provalo gratuitamente) La serie è stata lo spettacolo di Collie finora, dato che Jack Ottinger di Dallas è al 2° posto per percentuale di risparmio, mentre Jacob Markstrom di Calgary è al secondo posto per goal contro la media. Una vittoria delle Stelle per la prima volta dalla finale della Stanley Cup nel 2020 li manderà al secondo turno e dopo il 2015 Calgary cercherà la sua prima vittoria nella serie di playoff.

Resta sintonizzato qui per tutti gli aggiornamenti dal vivo sull’NHL Sunday Night Fun.