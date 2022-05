L’Ucraina afferma di aver ottenuto successi sul campo di battaglia nel nord-est mentre i russi si ritirano

L’Ucraina afferma che le sue forze hanno attraversato il confine russo

La Russia avverte delle conseguenze per la mossa NATO di Finlandia e Svezia

Il capo della NATO afferma che l’attacco russo non sarà pianificato

La situazione è ancora difficile al sud

RUSSKA LOZOVA (Ucraina/Kiev) (Reuters) – Le forze ucraine in un contrattacco contro le forze russe nel nord-est del Paese le hanno respinte dalla città di Kharkiv e sono avanzate fino al confine con la Russia, hanno detto lunedì funzionari ucraini.

Se confermati, questi sviluppi segnalerebbero un ulteriore cambiamento di slancio a favore delle forze ucraine dopo quasi tre mesi di conflitto iniziato quando la Russia ha inviato decine di migliaia di truppe attraverso il confine in Ucraina il 24 febbraio.

Nel frattempo, Mosca ha avvertito di “conseguenze di vasta portata” se Finlandia e Svezia andranno avanti con i piani per aderire all’alleanza militare della NATO, un cambiamento nella politica di neutralità di lunga data dei paesi nordici derivante dalla preoccupazione per le più ampie ambizioni del presidente russo Vladimir Putin .

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Lunedì sono stati segnalati combattimenti vicino a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, in quello che il consigliere del ministero dell’Interno Vadim Denisenko ha definito un “contrattacco”.

“Non può più essere fermato … Grazie a questo possiamo andare nelle retrovie del gruppo di forze russe”, ha detto.

Kharkiv, che si trova a circa 30 miglia (50 km) dal confine con la Russia, ha subito settimane di pesanti bombardamenti da parte dell’artiglieria russa. La guida dei russi da lì segue la loro incapacità di catturare la capitale, Kiev, nelle prime fasi della guerra.

Eppure migliaia di persone, tra cui molti civili, sono state uccise in tutto il paese, paesi e città sono state ridotte in macerie e più di sei milioni di persone sono fuggite dalle loro case per cercare rifugio nelle nazioni vicine in scene che non si vedevano in Europa dalla seconda guerra mondiale. Le guerre balcaniche degli anni ’90. La Russia nega di prendere di mira i civili.

Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato lunedì che il 227° battaglione della 127a brigata delle forze di difesa regionali ucraine ha raggiunto il confine con la Russia.

“Insieme alla vittoria!” Egli ha detto.

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Senegubov, ha detto che le truppe hanno restituito un segnale al confine.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno rischiato la vita e liberato l’Ucraina dagli invasori russi”, ha detto Senegubov.

La Reuters non è stata immediatamente in grado di verificare il resoconto dell’Ucraina sul campo di battaglia e non era chiaro quante truppe avessero raggiunto il confine russo o dove.

Se confermato, indica che la controffensiva ucraina ha sempre più successo nel respingere le forze russe nel nord-est dopo che le agenzie militari occidentali hanno affermato che l’offensiva di Mosca in due province orientali conosciute come Donbass è stata interrotta.

Tuttavia, il governatore della regione di Luhansk nel Donbass, Serhiy Gaidai, ha affermato che la situazione “rimane difficile”, poiché le forze russe cercano di catturare la città di Severodonetsk.

Ha detto che i leader della Repubblica popolare di Luhansk, la regione di Luhansk controllata dai separatisti sostenuti dalla Russia, hanno annunciato una mobilitazione generale, aggiungendo che “o combattere o sparare, non c’è altra scelta”.

L’ufficio presidenziale di Kiev ha dichiarato che i combattimenti infuriavano nel sud intorno alla città di Kherson e che i missili russi avevano colpito le aree residenziali di Mykolaiv. La Reuters non è stata in grado di verificare l’autenticità dei rapporti.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato domenica che l’Ucraina potrebbe vincere la guerra, un risultato che pochi analisti militari si aspettavano quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

Espansione della NATO

In un colpo alla Russia, che da tempo si oppone all’espansione della NATO, domenica la Finlandia ha confermato che si candiderà per aderire all’alleanza.

I socialdemocratici al potere in Svezia hanno anche sostenuto l’adesione alla NATO, aprendo la strada a un’applicazione e abbandonando decenni di non allineamento militare. Leggi di più

Ma il viceministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, ha dichiarato lunedì che Finlandia e Svezia stavano commettendo un errore che avrebbe conseguenze di vasta portata.

“Non dovrebbero farsi illusioni sul fatto che ci sopporteremo semplicemente”, ha detto Ryabkov citato dall’agenzia di stampa Interfax.

“Il livello generale di tensione militare aumenterà e la prevedibilità in quest’area diminuirà”, ha affermato Ryabkov.

La NATO e gli Stati Uniti hanno affermato di essere fiduciosi che i due paesi avrebbero accettato l’alleanza e superato le riserve della Turchia, che vuole che i paesi nordici smettano di sostenere i gruppi militanti curdi sul suo suolo. Leggi di più

Mosca descrive la sua invasione dell’Ucraina come una “operazione militare speciale” per liberare il paese dai fascisti, un’affermazione che Kiev e i suoi alleati occidentali considerano una scusa infondata per una guerra non provocata.

Da metà aprile, le forze russe hanno concentrato gran parte della loro potenza di fuoco nel tentativo di catturare il Donbass. Mosca ha riconosciuto l’indipendenza dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk nel Donbass pochi giorni prima di lanciare la sua invasione.

L’intelligence militare britannica ha affermato che la Russia aveva perso circa un terzo della forza di combattimento di terra schierata a febbraio e che la sua offensiva nel Donbass era “significativamente in ritardo”.

Combattere intorno ad Azium

I combattimenti più pesanti sembravano aver avuto luogo intorno alla città di Izyum, controllata dai russi, nella Russia orientale, dove la Russia ha affermato di aver bombardato le posizioni ucraine con missili. Leggi di più

La task force militare ucraina ha affermato che la Russia ha continuato a prendere di mira le aree civili lungo l’intera linea del fronte a Luhansk e Donetsk, sparando contro 23 villaggi e città.

Anche l’esercito ucraino ha riconosciuto le battute d’arresto, affermando che le forze russe “continuano ad avanzare” in diverse aree della regione del Donbass.

L’esercito ucraino ha affermato che il bombardamento russo delle acciaierie nel porto meridionale di Mariupol non si è placato domenica, poiché alcune centinaia di combattenti ucraini sono emersi settimane dopo la caduta della città in Russia.

Alexander Khodakovsky, comandante delle forze separatiste a Donetsk, ha dichiarato lunedì sul suo canale Telegram che 10 combattenti ucraini sono emersi da un tunnel presso l’acciaieria Azovstal portando bandiere bianche. La Reuters non è stata in grado di verificare l’autenticità della notizia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che sono in corso “negoziati molto difficili e delicati” per salvare gli ucraini a Mariupol e Azovstal.

Le forze ucraine hanno ricevuto una spinta morale dalla vittoria del paese all’Eurovision Song Contest nel fine settimana, che secondo alcuni era un segno di vittorie sul campo di battaglia.

“Abbiamo dimostrato che non solo possiamo combattere, ma anche cantare meravigliosamente”, ha detto Vitaly, un soldato fortificato a nord di Kiev. Leggi di più

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Reporting da parte degli uffici Reuters. Scritto da Stephen Coates e Angus McSwan; Montaggio di Lincoln Fest e Nick McPhee

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.